В секторе Газа прогремел взрыв рядом с кортежем палестинского премьера

ГАЗА, 13 мар — РИА Новости. Взрывное устройство сработало в секторе Газа рядом с кортежем палестинского премьер-министра Рами Хамдаллы, который сам не пострадал и продолжил намеченный путь, сообщила местная полиция.

Инцидент чреват обострением отношений между палестинскими движениями ФАТХ и ХАМАС, которые ведут диалог о преодолении десятилетней междоусобицы и восстановлении целостности палестинской политической системы.

"Взрыв произошел, когда кортеж премьер-министра следовал через район (города) Бейт-Хануна в северной части сектора Газа. Жертв нет. Кортеж продолжил запланированный путь", — говорится в заявлении пресс-секретаря местного МВД Ияда аль-Бузума.

Хамдалла, приехавший в анклав с Западного берега реки Иордан, по данным местных СМИ, следует программе визита и уже принял участие в открытии водоочистительной станции.

Палестинская национальная администрация назвала случившееся "трусливым нападением" и возложила ответственность за него на оппозиционное исламистское движение ХАМАС.

Оно последние десять лет правит в секторе Газа, который живет в условиях санкций, изоляции от внешнего мира. Оппоненты исламистов из движения ФАТХ контролируют Западный берег реки Иордан через институты ПНА, пользующиеся международным признанием и поддержкой.