В секторе Газа прогремел взрыв рядом с кортежем палестинского премьера

ГАЗА, 13 мар — РИА Новости. Взрывное устройство сработало в секторе Газа рядом с кортежем палестинского премьер-министра Рами Хамдаллы, который сам не пострадал и продолжил намеченный путь, сообщила местная полиция.
Инцидент чреват обострением отношений между палестинскими движениями ФАТХ и ХАМАС, которые ведут диалог о преодолении десятилетней междоусобицы и восстановлении целостности палестинской политической системы.
"Взрыв произошел, когда кортеж премьер-министра следовал через район (города) Бейт-Хануна в северной части сектора Газа. Жертв нет. Кортеж продолжил запланированный путь", — говорится в заявлении пресс-секретаря местного МВД Ияда аль-Бузума.
Хамдалла, приехавший в анклав с Западного берега реки Иордан, по данным местных СМИ, следует программе визита и уже принял участие в открытии водоочистительной станции.
Палестинская национальная администрация назвала случившееся "трусливым нападением" и возложила ответственность за него на оппозиционное исламистское движение ХАМАС.
Оно последние десять лет правит в секторе Газа, который живет в условиях санкций, изоляции от внешнего мира. Оппоненты исламистов из движения ФАТХ контролируют Западный берег реки Иордан через институты ПНА, пользующиеся международным признанием и поддержкой.
#BREAKING: Convoy transporting Palestinian PM Rami Hamadullah and head of intel services Gen. Majid Farraj targeted by an explosive device in #Gaza: The 2 weren't hurt, 7 injured. PA: "Hamas is behind the assassination attemp" pic.twitter.com/9lLeZC6r1y— Amichai Stein (@AmichaiStein1) 13 марта 2018 г.