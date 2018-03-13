На Украине один военный погиб и семь пострадали при пожаре на полигоне

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости. Один военный погиб и семь пострадали в результате пожара на полигоне в Николаевской области Украины, сообщила пресс-служба сухопутных войск ВС страны.

Сообщается, что в ночь на вторник на 235 общевойсковом полигоне в Николаевской области в результате нарушения правил безопасности при пользовании печкой произошел пожар, из-за которого загорелась палатка. Военнослужащие незамедлительно приняли меры по эвакуации личного состава и тушению пожара.

"Во время пожара один военнослужащий погиб, семь получили ожоги различной степени. Пострадавших доставили в Николаевский военный госпиталь. Угрозы жизни пострадавшим военнослужащим нет", — говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

Назначено служебное расследование. На место происшествия выехал командующий сухопутных войск ВС Украины.