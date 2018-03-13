Решение Совета ЕС о продлении санкций против 150 россиян вступило в силу

БРЮССЕЛЬ, 13 мар — РИА Новости. Вступило в силу решение Совета Евросоюза о продлении санкций против групп физических и юридических лиц РФ, соответствующее постановление опубликовано во вторник Официальным журналом ЕС.

Совет ЕС в понедельник продлил еще на полгода, до 15 сентября, санкции в отношении 150 человек и 38 организаций из-за ситуации вокруг Украины. Меры содержат заморозку активов и ограничения на поездки.

Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода. Их список постоянно расширялся как за счет граждан Украины, руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и представителей ополчения, так и за счет российских политических и общественных деятелей и юридических лиц. Сейчас в нем значатся 150 физических и 38 юридических лиц.