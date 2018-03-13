МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Французская таможня совместно с коллегами из Испании конфисковала имущество общей стоимостью около 691 миллиона евро, принадлежавшее Рифату Асаду — дяде действующего президента Сирии Башара Асада и его приближенным, сообщает газета Figaro.

В апреле 2016 года во Франции началось расследование в отношении Рифата Асада по подозрению в приобретении имущества на сумму 100 миллионов долларов, включая конезавод и роскошные квартиры. В июне прокуроры Франции предъявили ему обвинения в коррупции. Позднее на собственность был наложен арест.

По информации издания, власти изъяли более 500 объектов недвижимости, в том числе в районе курортного города Марбелья в Испании, среди которых особняк, загородные дома, апартаменты и ресторан.

По данным газеты, всего в 2017 году таможня Франции конфисковала 862 миллиона преступных активов, в том числе украшения, автомобили, недвижимость и скаковых лошадей. Отмечается, что это на 477% больше, чем в 2016 году.

Рифат Асад — брат отца Башара Асада. Он был изгнан из страны после попытки государственного переворота в 1983 году. Предварительное дознание по делу дяди президента Сирии началось в сентябре 2013 года после того, как две французские общественные организации — Transparence International France и Sherpa — подали против него иск в суд. Объектом для начавшихся судебных тяжб стало французское имущество родственника сирийского лидера. Как сообщалось, антикоррупционные организации подозревают, что "вероятнее всего, все или часть активов (Рифата Асада) были получены в ходе коррупционных сделок или аналогичных правонарушений", таких как хищение и неправомерное присвоение активов.