Эксперт о "российском деле": американцы выходят из тупика

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Результаты расследования комитета палаты представителей конгресса США по разведке, который не нашел свидетельств сговора кампании американского президента Дональда Трампа с Москвой, говорят о том, что американцы осторожно выходят из того тупика, в который сами себя загнали, считает эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Игорь Пшеничников.

Комитет палаты представителей конгресса США по разведке объявил, что завершил расследование о "вмешательстве" России в американские президентские выборы и не нашел свидетельств сговора кампании Дональда Трампа с Москвой.

"Тот факт, что они сегодня признали, что никакого вмешательства России не было, это, во-первых, делает им честь, а, во-вторых, говорит о том, что они еще не до конца потеряли рассудок. Они сами себя загнали в тот угол, из которого не было выхода. И единственным выходом из этого тупика было признание того, что Россия в эти выборы не вмешивалась", — сказал РИА Новости Пшеничников.

По его мнению, дальнейшее нагнетание истерии вокруг так называемого "вмешательства" России могло бы завести отношения Москвы и Вашингтона в такой тупик, из которого мог бы быть только единственный выход, не приемлемый ни для одной из сторон — война. "Думаю, что американцы поняли, что им пора останавливать свой паровоз, который мчится в тупик, в пропасть", — добавил эксперт.

"И это их решение сегодня может быть свидетельством маленькой надежды, что, может быть, американцы готовы откликнуться на наши призывы. Мяч на стороне американцев. Россия неоднократно заявляла и устами президента, и министра иностранных дел, что мы готовы к диалогу по самому широкому кругу вопросов. Более того, мы призывали остановить эту истерию и сесть за стол переговоров. Можно надеяться, что американцы осторожно выходят из того тупика, в который сами себя загнали", — заключил политолог.

Ранее спецпрокурор Мюллер обвинил 13 российских граждан, включая предпринимателя Евгения Пригожина, и три юридических лица в попытках вмешаться в выборы в США. Подобные обвинения звучали в адрес российских властей и ранее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти обвинения "абсолютно голословными". Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, указывал, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.