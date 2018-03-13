У ГПУ есть доказательства контактов Рубана с главой ДНР

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости. Украинские правоохранители располагают аудио- и видеодоказательствами того, что руководитель центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан контактировал с главой самопровозглашенной ДНР Александром Захарченко, заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Рубан был задержан СБУ в минувший четверг при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Как утверждают в СБУ, в машине у него было большое количество оружия. Украинские спецслужбы подозревают Рубана в подготовке теракта в Киеве и незаконном хранении оружия, суд арестовал его на два месяца. Сам Рубан опровергает обвинения.

"У нас есть видео, где автомобиль, которым управляет Рубан, пересекает наш контрольно-пропускной пункт въезда-выезда, заезжает на территорию так называемой ДНР, потом автоматчики Захарченко садятся за руль, в трех воинских частях Горловки (грузят — ред.) оружие. Возвращаются. За руль садится Рубан. Далее все видели его задержание. При этом у нас есть доказательства того… что он контактировал при этом с Захарченко (лидер самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко — ред.) и планировал террористический акт", — сообщил Луценко в эфире украинского телеканала ZIK накануне вечером.

По его словам, у следствия есть серьезные доказательства того, что готовился теракт.

Ранее Захарченко заявил, что данные СБУ о планах переворота в Киеве похожи на сценарий дешевого американского боевика. Он подтвердил, что с Рубаном встречался, но только по вопросам обмена пленными.