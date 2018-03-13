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В мире

Мэй потребовала от России объяснений по делу об отравлении Скрипаля

Сюжет:
Отравление экс-офицера ГРУ в Британии (134)
10:4013.03.2018
(обновлено: 11:38 13.03.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фотоПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в парламенте заявила о "весьма вероятной" причастности России к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которых в начале прошлой недели госпитализировали в Солсбери, и потребовала от Москвы объяснений.

Британские солдаты упаковывают загрязненные машины из Солсбери, Великобритания. 10 марта 2018
© REUTERS / Peter Nicholls
Отравляющий газ "Новичок" могли изготовить где угодно, заявил эксперт

По ее словам, против них применили вещество, разработанное в России. "Он входит в группу нервно-паралитических веществ, известен как "Новичок", — уточнила политик. По ее словам, данные основаны на позитивной реакции проб.

"Либо речь шла о прямом действии российского государства против нашей страны. Либо же российское правительство утратило контроль над потенциально катастрофически опасным нервно-паралитическим веществом и допустила его попадание в чужие руки", — отметила она.

Она заявила, что у России есть время до вечера вторника предоставить подробные объяснения ситуации и пригрозила "более серьезными меры", чем раньше.

В координации с США

С обвинениями в адрес России выступил и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй. Архивное фото
© AFP 2018 / Jonathan Nackstrand
Мэй и Макрон договорились о совместном ответе на "российскую агрессию"

"Для подобного нападения, для попытки убийства частного гражданина на территории суверенного государства, никогда не бывает оправдания, и мы возмущены, что Россия, похоже, вновь демонстрирует подобное поведение. От Украины до Сирии, а теперь и до Великобритании, Россия продолжает быть безответственной силой, несущей нестабильность миру, действующей с открытым пренебрежением к суверенитету других стран и жизни собственных граждан", — заявил Тиллерсон.

Он также отметил, что заявление Мэй о возможной причастности России было скоординировано с США.

"Мы согласны, что ответственные — и те, кто совершил преступление, и те, кто его заказал, — должны столкнуться с должными серьезными последствиями. Мы солидарны с нашими союзниками в Соединенном Королевстве и продолжим тесно координировать нашу реакцию", — заключил госсекретарь США.

При этом никак реальных доказательств того, что за отравлением стоит Москва, ни Мэй, ни Тиллерсон не предоставили.

"Цирковое шоу"

Заявление Мэй уже прокомментировали в российском МИД. Официальный представитель внешнеполитического ведомства назвала выступление британского премьера "цирковым шоу".

Британские военные эвакуируют полицейский автомобиль в Солсбери, Великобритания. 11 марта 2018
© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
Российские журналисты в Лондоне начали получать письма с угрозами

"Вывод очевиден: очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации",- сказала она журналистам.

В заявлении внешнеполитического ведомства также говорится, что обвинения в адрес Москвы связаны с предстоящим чемпионатом мира по футболу.

В МИД напомнили, что "неоднократно предупреждали: перед началом чемпионата мира по футболу в России западные СМИ развернут полномасштабную медиа-кампанию с целью дискредитации России и подрыва доверия к ней как к хозяйке этого спортивного мероприятия".

"Хотим еще раз подчеркнуть: подобные провокационные вбросы, раздувающие антироссийскую истерию, лишь осложняют отношения между нашими странами и наносят удар по мировому спорту", — заявили в министерстве.

Провокация спецслужб

На заявление Мэй отреагировали также в Совфеде. Так, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников заявил, что слова Мэй нельзя воспринимать всерьез.

Британские полицейские дежурят возле дома в Солсбери, где жил бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль. 10 марта 2018
© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
Лондон может приравнять "дело Скрипаля" к применению силы против Британии

"Она уже запуталась в формулировках из-за своего желания посильней погрозить России. Международное право не может признавать объяснения по лживым обвинениям как повод для применения силы, это грустно и смешно", — сказал сенатор.

Ветеран спецслужб, сенатор Игорь Морозов заявил, в свою очередь, что Россия не только прекратила производство газа "Новичок", но и уничтожила все его запасы, что подтверждено международными наблюдателями Организации по запрещению химоружия.

Первый замглавы международного комитета, генерал ФСБ Владимир Джабаров предположил, что провокацию с отравлением Скрипаля могли совершить спецслужбы Британии или третьих стран, чтобы обвинить и очернить Россию.

Он подчеркнул, что это полная глупость — обвинять Москву, которая сама выдала бывшего российского офицера Великобритании.

Выгода для Лондона

Такое же мнение высказал и ведущий сотрудник Института проблем международной безопасности РАН Алексей Фененко. По его словам, России было бы невыгодно отравить Скрипаля и его дочь, тем более делать это так демонстративно.

Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Слуцкий прокомментировал позицию Лондона в адрес Москвы по делу Скрипаля

"А вот самой Великобритании это очень выгодно для того, чтобы создать предлог для обвинения России во вмешательстве во внутренние дела", — считает эксперт.

Кто такой Сергей Скрипаль

В 2006 году Московский окружной военный суд приговорил Скрипаля к 13 годам лишения свободы. Во время службы в российской армии в середине 1990-х годов его завербовала британская разведка, и он передавал ей сведения, составляющие государственную тайну.

Скрипаль оказался в Великобритании после того, как его вместе с двумя осужденными за шпионаж обменяли на десять человек, задержанных в США.

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В мире
Комментарии
37 пользователей оставили 37 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Борис Невеляев
Мэй потребовала от России объяснений по делу об отравлении Скрипаля
"... Сеня. Объясни товарищу. Только по-быстрому. Зачем Володька сбрил усы..."
10:57
13.03.2018
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turab2000
Есть старая пословица: На воре и шапка горит. Кто больше всех кричит. тот и есть вор. Англичане отрабатывают заказ США. Сами грохнули, сами же и нашли виновного. Естественно это Россия. Ни чего лучше придумать не могут. Ограниченные людишки.
10:57
13.03.2018
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