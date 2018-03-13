Мэй потребовала от России объяснений по делу об отравлении Скрипаля

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в парламенте заявила о "весьма вероятной" причастности России к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которых в начале прошлой недели госпитализировали в Солсбери, и потребовала от Москвы объяснений.

По ее словам, против них применили вещество, разработанное в России. "Он входит в группу нервно-паралитических веществ, известен как "Новичок", — уточнила политик. По ее словам, данные основаны на позитивной реакции проб.

"Либо речь шла о прямом действии российского государства против нашей страны. Либо же российское правительство утратило контроль над потенциально катастрофически опасным нервно-паралитическим веществом и допустила его попадание в чужие руки", — отметила она.

Она заявила, что у России есть время до вечера вторника предоставить подробные объяснения ситуации и пригрозила "более серьезными меры", чем раньше.

В координации с США

С обвинениями в адрес России выступил и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Для подобного нападения, для попытки убийства частного гражданина на территории суверенного государства, никогда не бывает оправдания, и мы возмущены, что Россия, похоже, вновь демонстрирует подобное поведение. От Украины до Сирии, а теперь и до Великобритании, Россия продолжает быть безответственной силой, несущей нестабильность миру, действующей с открытым пренебрежением к суверенитету других стран и жизни собственных граждан", — заявил Тиллерсон.

Он также отметил, что заявление Мэй о возможной причастности России было скоординировано с США.

"Мы согласны, что ответственные — и те, кто совершил преступление, и те, кто его заказал, — должны столкнуться с должными серьезными последствиями. Мы солидарны с нашими союзниками в Соединенном Королевстве и продолжим тесно координировать нашу реакцию", — заключил госсекретарь США.

При этом никак реальных доказательств того, что за отравлением стоит Москва, ни Мэй, ни Тиллерсон не предоставили.

"Цирковое шоу"

Заявление Мэй уже прокомментировали в российском МИД. Официальный представитель внешнеполитического ведомства назвала выступление британского премьера "цирковым шоу".

"Вывод очевиден: очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации",- сказала она журналистам.

В заявлении внешнеполитического ведомства также говорится, что обвинения в адрес Москвы связаны с предстоящим чемпионатом мира по футболу.

В МИД напомнили, что "неоднократно предупреждали: перед началом чемпионата мира по футболу в России западные СМИ развернут полномасштабную медиа-кампанию с целью дискредитации России и подрыва доверия к ней как к хозяйке этого спортивного мероприятия".

"Хотим еще раз подчеркнуть: подобные провокационные вбросы, раздувающие антироссийскую истерию, лишь осложняют отношения между нашими странами и наносят удар по мировому спорту", — заявили в министерстве.

Провокация спецслужб

На заявление Мэй отреагировали также в Совфеде. Так, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников заявил, что слова Мэй нельзя воспринимать всерьез.

"Она уже запуталась в формулировках из-за своего желания посильней погрозить России. Международное право не может признавать объяснения по лживым обвинениям как повод для применения силы, это грустно и смешно", — сказал сенатор.

Ветеран спецслужб, сенатор Игорь Морозов заявил, в свою очередь, что Россия не только прекратила производство газа "Новичок", но и уничтожила все его запасы, что подтверждено международными наблюдателями Организации по запрещению химоружия.

Первый замглавы международного комитета, генерал ФСБ Владимир Джабаров предположил, что провокацию с отравлением Скрипаля могли совершить спецслужбы Британии или третьих стран, чтобы обвинить и очернить Россию.

Он подчеркнул, что это полная глупость — обвинять Москву, которая сама выдала бывшего российского офицера Великобритании.

Выгода для Лондона

Такое же мнение высказал и ведущий сотрудник Института проблем международной безопасности РАН Алексей Фененко. По его словам, России было бы невыгодно отравить Скрипаля и его дочь, тем более делать это так демонстративно.

"А вот самой Великобритании это очень выгодно для того, чтобы создать предлог для обвинения России во вмешательстве во внутренние дела", — считает эксперт.

Кто такой Сергей Скрипаль

В 2006 году Московский окружной военный суд приговорил Скрипаля к 13 годам лишения свободы. Во время службы в российской армии в середине 1990-х годов его завербовала британская разведка, и он передавал ей сведения, составляющие государственную тайну.

Скрипаль оказался в Великобритании после того, как его вместе с двумя осужденными за шпионаж обменяли на десять человек, задержанных в США.