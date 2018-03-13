СМИ сообщили об одиннадцати погибших при ДТП с автобусом на севере Индии

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Автобус упал в ущелье в индийском штате Уттаракханд на севере страны, 11 человек погибли, 13 получили ранения, сообщает газета Times of India со ссылкой на местные власти.
Другие подробности аварии не сообщаются.
Из-за перегруженности, плохого состояния дорог и неаккуратного вождения в Индии часто происходят серьезные ДТП. По официальной статистике, каждый день в результате аварий на дорогах гибнут 400 человек, за год жертвами ДТП становятся почти 150 тысяч человек. При этом, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодная смертность на индийских дорогах в последние годы превышает 200 тысяч человек.
11 killed as bus falls into gorge in Uttarakhand https://t.co/QoAzWNZkgn via @TOICitiesNews pic.twitter.com/YaIYtvSaAv— Times of India (@timesofindia) 13 марта 2018 г.