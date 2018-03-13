В Совфеде назвали "лживым выпадом" заявление Хейли по Сирии

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. США продолжают "прибегать к политике постоянного нажима при теряющемся однополярном мире", заявил RT первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.

Так он прокомментировал недавние слова постоянного представителя США при ООН Никки Хейли. Она выступила с предупреждением в адрес "любой страны, которая хочет навязать свою волю путем химических атак и невыносимых страданий", заявив, что США "по-прежнему готовы действовать" в Сирии. Она также напомнила об ударе по сирийской авиабазе после химатаки в Хан-Шейхуне.

Серебренников назвал слова Хейли " лживыми выпадами", к которым, по его словам, Москва уже привыкла.

"Но у России есть вера в то дело, которое мы проводим в Сирии, не просто вера, а чёткое подкрепление большей части мирового сообщества, — отметил он. — Со стороны России продолжается дипломатическая работа, достаточно серьёзная. Я надеюсь, что в скором времени результат придёт".

По его словам, США и раньше обвиняли другие страны в применении химического оружия, и правда в этом случае на стороне России, которая должна "спокойно продолжать свою работу".