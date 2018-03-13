В Техасе объявили награду за информацию о причастных к взрывам в Остине

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Губернатор штата Техас Грег Эбботт объявил награждение в размере до 15 тысяч долларов за информацию, которая может привести к задержанию одного или нескольких человек, причастных к серии взрывов в Остине, жертвами которых стали два человека, сообщается на сайте его канцелярии.

"Губернатор Эбботт получил информацию (об инцидентах) от Управления общественной безопасности Техаса и предложил все необходимые ресурсы для помощи властям в расследовании. Кроме того, отделение по уголовному правосудию канцелярии губернатора предложило награду в размере до 15 тысяч долларов за информацию, которая может привести к опознанию и задержанию человека или нескольких человек, причастных к серии взрывов посылок со смертельным исходом, которые произошли в Остине в последние 10 дней", — сообщает на сайте губернатора.

Ранее сообщалось, что полиция ищет неизвестных, подкинувших 2 и 12 марта взрывчатку в частные дома города Остин штата Техас, в результате взрывов погибли два человека. В понедельник в жилом доме Остина взорвалась еще одна посылка, двое человек госпитализированы. Имеет ли этот инцидент отношение к другим, пока не известно.