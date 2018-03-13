Число погибших в ДТП с автобусом на севере Турции возросло до десяти

АНКАРА, 13 мар — РИА Новости. Число жертв крупной аварии с участием автобуса в районе Османджик провинции Чорум на севере Турции увеличилось до 10, сообщил мэр Османджика Хамза Караташ.

Как ранее сообщили турецкие СМИ, рейсовый автобус, следовавший из Стамбула в Токат, около 6.00 мск врезался в припаркованную на обочине фуру, после чего загорелся. Изначально сообщали о шести погибших.

"В аварии погибли 10 человек, 18 ранены, состояние 10 из них тяжелое", — сказал Караташ в эфире телеканала NTV.