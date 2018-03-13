Силовики пять раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Март 2018 (114)

ДОНЕЦК, 13 мар — РИА Новости. Украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили во вторник журналистам в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Контактная группа по Украине договорилась о полном прекращении огня в Донбассе с 5 марта.

"За прошедшие сутки ВС Украины пять раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы населенных пунктов Ленинское, Дзержинское, Саханка, Крутая Балка и Зайцево, по которым применялись минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал представитель оперативного командования.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили, что по территории республики украинские силовики за минувшие сутки выпустили более 30 мин.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 142 единицы. В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило шесть единиц", — сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.

Накануне оперативное командование ДНР заявляло об одном нарушении перемирия.