В Непале стартовали президентские выборы

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мар — РИА Новости. Коллегия выборщиков Непала в 10.00 вторника по местному времени (07.45 мск) начала процесс голосования по выборам главы государства, пишет газета Kathmandu Post.
На этот раз в борьбе за высший государственный пост примут участие два политика: действующий президент Непала Бидхья Деви Бхандари (Объединенная марксистско-ленинская Коммунистическая партия Непала), а также Кумари Лакшми Раи, представляющая партию бывшего премьер-министра страны "Непальский Конгресс". Местные СМИ предрекают уверенную победу Бхандари, которая, в случае благоприятного для нее исхода выборов, будет переизбрана на второй срок.
Президент Непала исполняет церемониальные обязанности и занимает пост главнокомандующего вооруженными силами, в то время как реальная политическая власть сосредоточена в руках премьер-министра страны.