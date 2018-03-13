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Нетаньяху призвал союзников не провоцировать досрочные выборы в Израиле

08:5413.03.2018
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. АрхивПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архив
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мар — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху убеждает союзников сохранить правящую коалицию и не идти на досрочные выборы, доработав вместе до конца четырехлетнего срока, который истекает осенью 2019 года.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции в Европейском совете в Брюсселе. 11 декабря 2017
© AFP 2018 / John Thys
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Накануне он смог урегулировать спор с религиозной партией "Еврейство Торы", требующей оградить ее электорат от призыва в армию, но ценой обострения отношений с министром обороны Авигдором Либерманом. Тот пообещал покинуть правительство и вывести из коалиции свою партию "Наш дом Израиль", если согласованный с ортодоксами законопроект будет принят.

"Я хочу снова обратиться к коллегам по коалиции. Я призываю их, в первую очередь министра обороны Авигдора Либермана и глав ультраортодоксальных фракций, проявить ответственность. Стране нужна стабильная коалиция, которая продолжит работать. Для этого все должны слезть с кроны деревьев на землю реальности. Нужно предпринять усилия по спасению коалиции", — заявил Нетаньяху.

"Я говорю это не потому, что боюсь выборов. Напротив, если будут выборы, мы победим на них. Но до этого дело еще дошло. Уже поздно, но не слишком поздно. Необходимо приложить последнее усилие, чтоб сохранить действующий состав правительства на длительное время", — добавил премьер-министр, чьи высказывания на заседании парламента распространила во вторник его пресс-служба.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
© AP Photo / Sven Hoppe
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Коалиция, на которую опирается четвертое в карьере правительство Нетаньяху, состоит из шести правых и религиозных партий, контролирующих 66 из 120 мест в Кнессете. Очередные выборы, по итогам которых в Израиле определяется состав парламента и формируется правительство, должны состояться в ноябре 2019 года, но могли быть созваны уже в этом июне, если бы не был найден компромисс с ортодоксами.

Законопроект, гарантирующий студентам религиозных училищ-йешив отсрочки от призыва, стал предметом критики со стороны Либермана, который пообещал на всех этапах голосовать против документа, но пока воздержался от выхода из правительства. Без пяти мандатов его партии "Наш дом Израиль" парламентская поддержка Нетаньяху сократилась бы до минимального большинства в 61 голос — недостаточного для продолжения нормальной работы, как дал понять сам глава кабинета.

"Если, несмотря на все наши усилия, законопроект все-таки пройдет в окончательном чтении, мы выйдем из правительства", — заявил Либерман.

"Я считаю, что голосование за этот закон — настоящее предательство по отношению к тем, кто служит в армии, к их родителям, к нашим главным жизненным ценностям. Не может быть такого, что одни защищают свою страну, зачастую рискуя жизнью, а других закон освобождает от службы в армии", — цитирует его пресс-служба НДИ.

Шауль Елович, бывший председатель Bezeq Israel Telecommunication Corp Ltd, который контролирует Bezeq через свою холдинговую компанию Eurocom Group
© REUTERS / Stringer
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Опросы, проводимые в последние недели, сулят партии Нетаньяху "Ликуд" победу на выборах. Ее популярность растет, несмотря на уголовные дела против премьер-министра. Израильская полиция в прошлом месяце завершила расследование двух из них и передала материалы в прокуратуру с рекомендацией предъявить Нетаньяху обвинения во взяточничестве.

Закон не требует от него покидать свой пост до решения суда, а союзники по партии и коалиции не стали отказывать Нетаньяху в поддержке по меньшей мере до тех пор, пока прокуратура не решит, предъявлять ли ему официальные обвинения. Нетаньяху настаивает на своей невиновности, выражает уверенность, что расследования против него завершатся ничем, обещает еще долгие годы руководить страной и собирается вести "Ликуд" на следующие выборы вне зависимости от сроков их проведения.

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