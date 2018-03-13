Косачев назвал обвинения в отравлении Скрипаля деградацией британских судов

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев назвал деградацией судебной системы Британии обвинения РФ в причастности к отравлению Скрипаля.

В понедельник днем премьер Британии Тереза Мэй заявила, что к отравлению нервно-паралитическим веществом работавшего на британскую разведку экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля "с высокой степенью вероятности" причастна РФ. Она дала России срок до вечера вторника на предоставление подробных объяснений, в противном случае пообещала ввести в отношении РФ "более серьезные меры", чем раньше. В среду состоится заседание британского Совета по нацбезопасности по "делу Скрипаля", после чего Мэй изложит в парламенте планируемые меры в отношении России.

"Публичные обвинения Лондона в адрес Москвы, да ещё и в ультимативном ключе, вызывают столь же сильные чувства отвращения и неприятия, что и те, которые, наверно, испытало большинство британцев, узнав о покушении на Скрипалей", — написал Косачев в Facebook.

Он также добавил, что "логика в нынешних обвинениях отсутствует полностью, если только не принять за логику становящееся маниакальным стремление Запада, где Британия — одна из запевал, раз за разом навешивать на Россию все смертные грехи".

Косачев также считает причиной для беспокойства тенденцию, предполагающую, что на Западе "мы тут у себя решили, сами расследовали, сами вынесли приговор, сами судим". "А Россия должна оправдываться даже без предъявления ей доказательств и без участия на всех стадиях процесса", — заявил сенатор.

"Для "королевы судов" Британии это деградация полная: тотальная презумпция виновности, когда доказывает не суд и не прокурор, а обвиняемый. Не допущенный ни к доказательствам, ни к процессу. Тот же алгоритм принят по "рашагейту" в США и по "Боингу" в Нидерландах", — написал Косачев.

Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.