СМИ рассказали, как Лондон может ответить Москве из-за инцидента в Солсбери

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Правительство Великобритании может рассмотреть возможность проведения секретной кибератаки против РФ в качестве ответной меры на инцидент в Солсбери с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, сообщает газета Times со ссылкой на высокопоставленный источник в британском кабинете министров.

Как сообщил изданию высокопоставленный источник в британском правительстве, применение хакерских программ в качестве реакции на инцидент в Солсбери может быть "вполне вероятным вариантом". "Вредоносные операции в компьютерных сетях могут попасть в арсенал (возможных средств). Их использование может быть рассмотрено или даже вполне вероятно (выбрано)", — сказал он.

По данным издания, министерство обороны Британии и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) ускоряет разработку совместной вредоносной киберпрограммы. Газета отмечает, что кибероперация против РФ "может включать себя атаку на компьютерные сети Кремля и сайты, публикующие "фейковые новости" и "продукцию" фабрик кибертроллей, поддерживаемых государством".

В понедельник днем премьер Британии Тереза Мэй заявила, что к отравлению нервно-паралитическим веществом работавшего на британскую разведку экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля "с высокой степенью вероятности" причастно российское государство. Она дала России срок до вечера вторника на предоставление подробных объяснений, в противном случае пообещав ввести в отношении РФ "более серьезные меры", чем раньше. В среду состоится заседание британского Совета по нацбезопасности по "делу Скрипаля", после чего Мэй изложит в парламенте планируемые меры в отношении России.

В МИД РФ назвали заявление Мэй по Скрипалю "цирковым шоу в британском парламенте", указав на начало очередной информационно-политической кампании, основанной на провокации. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Лондон не представил ни одного доказательства или официального запроса в связи с этим делом. Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин посоветовал британцам разобраться с отравлением Скрипаля на месте, перед тем как обсуждать инцидент с Россией.

Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.