СМИ рассказали, как Лондон может ответить Москве из-за инцидента в Солсбери

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Правительство Великобритании может рассмотреть возможность проведения секретной кибератаки против РФ в качестве ответной меры на инцидент в Солсбери с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, сообщает газета Times со ссылкой на высокопоставленный источник в британском кабинете министров.
По данным издания, министерство обороны Британии и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) ускоряет разработку совместной вредоносной киберпрограммы. Газета отмечает, что кибероперация против РФ "может включать себя атаку на компьютерные сети Кремля и сайты, публикующие "фейковые новости" и "продукцию" фабрик кибертроллей, поддерживаемых государством".
В понедельник днем премьер Британии Тереза Мэй заявила, что к отравлению нервно-паралитическим веществом работавшего на британскую разведку экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля "с высокой степенью вероятности" причастно российское государство. Она дала России срок до вечера вторника на предоставление подробных объяснений, в противном случае пообещав ввести в отношении РФ "более серьезные меры", чем раньше. В среду состоится заседание британского Совета по нацбезопасности по "делу Скрипаля", после чего Мэй изложит в парламенте планируемые меры в отношении России.
Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.