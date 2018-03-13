Вооруженный "Калибрами" фрегат взял курс на Средиземное море

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Российский фрегат "Адмирал Эссен", вооруженный ракетными комплексами "Калибр-НК", вышел в поход в Средиземное море, сообщил во вторник начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 1 ранга Вячеслав Трухачёв.
Трухачев также отметил, что экипаж провел корабельные учения. В частности, по его словам, были отработаны задачи по плаванию и маневрированию в районах интенсивного судоходства, выполнены артиллерийские стрельбы по морской и воздушной целям, отработано поражение условного противника ракетным комплексом "Калибр-НК".
Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка четырех тысяч тонн, скорость — 30 узлов, автономность плавания — 30 суток. "Адмирал Эссен" вооружен крылатыми ракетами "Калибр", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1," артустановкой калибром 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой.