ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости. Доказательств причастности России к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании нет, заявили в посольстве РФ в США.

"Бездоказательные обвинения России во всех грехах продолжают множиться. Сегодня вброшен очередной фейк-ньюс о якобы российском следе в трагических событиях в Великобритании. Когда же здесь научатся сначала проверять факты, а потом осуждать? На сегодняшний день нет ни одного доказательства правоты британских, а теперь и американских властей", — говорится в заявлении посольства.

В заявлении также упоминается экс-госсекретарь США Колин Пауэлл и его выступление в Совете безопасности ООН в 2003 году.

"Неужели здесь уже забыт образ Колина Пауэлла, трясущего пробиркой с белым порошком в зале СБ ООН? Когда порядочность вернется в политическую жизнь Вашингтона?", — задают риторический вопрос в российской дипмиссии.

В 2003 году Паэулл, выступая в ООН, говорил о наличии в Ираке оружия массового уничтожения, в частности бактериологического оружия. Для наглядности он показывал пробирку с белым веществом, доказывая тем самым необходимость проведения военной операции в этой стране. Позднее после свержения правительства Саддама Хусейна никакого оружия массового уничтожения в Ираке найдено не было.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон связал отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Британии с действиями РФ.

В понедельник днем премьер Британии Тереза Мэй заявила, что к отравлению нервно-паралитическим веществом работавшего на британскую разведку экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля "с высокой степенью вероятности" причастно российское государство. Она дала России срок до вечера вторника на предоставление подробных объяснений, в противном случае пообещав ввести в отношении РФ "более серьезные меры", чем раньше. В среду состоится заседание британского Совета по нацбезопасности по "делу Скрипаля", после чего Мэй изложит в парламенте планируемые меры в отношении России.

В МИД РФ назвали заявление Мэй по Скрипалю "цирковым шоу в британском парламенте", указав на начало очередной информационно-политической кампании, основанной на провокации. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Лондон не представил ни одного доказательства или официального запроса в связи с этим делом. Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин посоветовал британцам разобраться с отравлением Скрипаля на месте, перед тем как обсуждать инцидент с Россией.