ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости. Доказательств причастности России к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании нет, заявили в посольстве РФ в США.
В заявлении также упоминается экс-госсекретарь США Колин Пауэлл и его выступление в Совете безопасности ООН в 2003 году.
"Неужели здесь уже забыт образ Колина Пауэлла, трясущего пробиркой с белым порошком в зале СБ ООН? Когда порядочность вернется в политическую жизнь Вашингтона?", — задают риторический вопрос в российской дипмиссии.
В 2003 году Паэулл, выступая в ООН, говорил о наличии в Ираке оружия массового уничтожения, в частности бактериологического оружия. Для наглядности он показывал пробирку с белым веществом, доказывая тем самым необходимость проведения военной операции в этой стране. Позднее после свержения правительства Саддама Хусейна никакого оружия массового уничтожения в Ираке найдено не было.
Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон связал отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Британии с действиями РФ.
В МИД РФ назвали заявление Мэй по Скрипалю "цирковым шоу в британском парламенте", указав на начало очередной информационно-политической кампании, основанной на провокации. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Лондон не представил ни одного доказательства или официального запроса в связи с этим делом. Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин посоветовал британцам разобраться с отравлением Скрипаля на месте, перед тем как обсуждать инцидент с Россией.