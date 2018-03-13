Китай учредит управление по развитию международного сотрудничества

ПЕКИН, 13 мар — РИА Новости. Китай планирует создать новое управление по развитию международного сотрудничества, которое войдет в состав Госсовета КНР, говорится в тексте проекта реформы государственных органов, распространенном во вторник утром.

Проект реструктуризации аппарата государственных органов КНР представлен во вторник на рассмотрение главного законодательного органа страны — Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), сессия которого проходит в Пекине с 5 по 20 марта.

Новое управление будет в первую очередь заниматься вопросами по разработке программ оказания помощи другим странам, к нему перейдут некоторые полномочия министерства иностранных дел и министерства финансов по планированию предоставления международной помощи и по стратегии ее распределения.

Управление будет непосредственно заниматься вопросами развития сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс — один путь", а также оказывать содействие в планировании всей дипломатической деятельности КНР.