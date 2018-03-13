ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости, Екатерина Соболь. Американские компании готовы конкурировать с Россией на рынке поставок газа в Европе, заявила РИА Новости заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк.
При этом, она признала, что "очевидно, что объем, что США могут продать в ЕС, намного меньше, чем объем, который Россия может продать через ее трубопроводы".
"Мы хотим продавать наш газ по всему миру, везде, где цена конкурентоспособна. Для этого нам, безусловно, необходимо будет иметь дело с оптимизацией стоимости регазификации, сжижения газа и хранения", — резюмировала собеседник агентства.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.