В США завершилось первое расследование о "вмешательстве" России

ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости. Комитет палаты представителей конгресса США по разведке объявил, что завершил расследование о "вмешательстве" России в американские президентские выборы и не нашел свидетельств сговора кампании Дональда Трампа с Москвой.

Однако при этом комитет заявил, что со стороны РФ имела место активность, направленная на внесение смуты в выборный процесс. Результаты своей работы комитет представит уже во вторник. Точнее, республиканское большинство представит черновой вариант отчета на рассмотрение меньшинству от демократической партии.

Лидер демократов в комитете Адам Шифф уже выступил с критикой этого решения, обвинив республиканцев в защите своего президента, но пока не смог предложить ничего другого.

Большинство сговор не увидело

С сенсационным заявлением выступил республиканец Майк Конуэй, который с апреля 2017 года возглавлял работу комитета.

"Мы не нашли свидетельств сговора. Мы обнаружили, может, не очень верные оценки, неуместные встречи, неверные решения об участии в таких встречах… Мы не смогли прийти к тому же выводу, что и ЦРУ, о том, что они (русские — ред.) как-то особенно хотели помочь Трампу", — сказал он.

По его словам, черновой вариант доклада по итогам расследования насчитывает около 150 страниц и будет представлен на рассмотрение членов комитета от Демократической партии во вторник.

Конуэй не исключил, что представители демократов внесут существенные поправки в документ. В нем тем не менее будет подтверждено, что Россия пыталась внести разногласия в ход президентской гонки в США в 2016 году, отметил Конуэй. По его словам, будет в нем и описание связи между досье на Трампа, собранным бывшим сотрудником британских спецслужб Кристофером Стилом, и кампанией Хиллари Клинтон.

"Мы заявим, что была попытка использовать зарубежные источники информации со стороны кампании Клинтон", — сказал конгрессмен.

По данным телеканала Fox News, доклад также содержит 25 рекомендаций конгрессу и исполнительной власти о повышении безопасности выборов, реагировании на кибератаки, прозрачности финансирования предвыборных кампаний.

Расследование было начато в январе 2017 года. По данным газеты The Hill, законодатели ознакомились с 300 тысячами документов, опросили 73 свидетеля, в числе которых — экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Кори Левандовски, экс-советник Трампа Стивен Бэннон, бывшая директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикси, сын президента Дональд Трамп-младший и ряд других близких к Трампу и его кампании людей.

Другие приоритеты

После того как текст доклада будет согласован обеими партиями, он будет направлен спецслужбам, которые должны проверить его на предмет наличия там секретной информации. После этого текст будет обнародован.

От имени Демократической партии выступил с заявлением ведущий демократ в комитете палаты представителей конгресса США по разведке Адам Шифф.

"Это в любом случае еще одна трагическая веха для этого созыва конгресса. Она представляет собой очередную капитуляцию перед исполнительной властью. Завершая свою контролирующую роль в единственном санкционированном расследовании в нижней палате, (республиканское) большинство поставило интересы защиты президента выше интересов защиты страны", — говорится в заявлении Шиффа.

Он обвинил республиканцев в нежелании вызывать некоторых свидетелей и видеть факты, которые, по мнению Шиффа, могли пролить свет на ситуацию.

"Они не хотели истребовать документы, такие как записи телефонных разговоров, текстовые сообщения, банковские выписки и другие ключевые записи, чтобы мы имели возможность узнать правду о самой значительной в истории атаке на наши демократические институты", — заявил демократ.

Далее он обвинил республиканцев в действиях, направленных на подрыв доверия к ФБР, министерству юстиции, что также якобы мешало расследованию.

"Кто-то скажет, что надо оставить расследование специальному прокурору (Роберту) Мюллеру, раз уж у него есть ресурсы и независимый статус для этого. Но это полностью извращает суть миссии специального прокурора, которая заключается в том, чтобы определить, были ли нарушены законы США и кто должен понести за это ответственность. Не Мюллер должен рассказывать американскому народу, что произошло, это наша работа", — считает Шифф.

"Крик" Трампа

Демократы оставляют за собой право не согласиться с выводами большинства, но те все равно могут принять итоговый документ, пользуясь численным преимуществом. В таком случае "проигравшим" придется довольствоваться критикой "победителей" и публикацией альтернативных выводов, но уже не от имени комитета.

Трамп отреагировал на новость не сразу. Лишь спустя несколько часов он опубликовал посвященную этому запись в Twitter. Она просто констатировала факт, но примечательно то, что сообщение было полностью написано заглавными буквами.

"Комитет палаты представителей после 14 месяцев долгого и скрупулезного расследования не нашел доказательств связей или взаимодействия между Трампом, между кампанией Трампа и Россией в части влияния на президентские выборы-2016", — написал он.

Это расследование российского "вмешательства" не единственное в США. Свое расследование ведет комитет по разведке верхней палаты конгресса. Расследование также ведет независимый специальный прокурор Роберт Мюллер.

Между тем, в последнее время в СМИ стали появляться сообщения о возможном допросе Трампа по этому делу у спецпрокурора Мюллера. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Трамп может дать показанию Мюллеру, если тот назначит точную дату окончания следствия или хотя бы его части, касающейся самого президента. Один из собеседников издания отмечает, что речь может идти о сроке в 60 дней после того, как состоится беседа.

Юристы Трампа также хотят ограничить диапазон возможных вопросов, которые, по их мнению, должны быть в основном сосредоточены на увольнении бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна и экс-директора ФБР Джеймса Коми.

В аппарате Мюллера РИА Новости отказались прокомментировать эту информацию.

Ранее спецпрокурор обвинил 13 российских граждан, включая предпринимателя Евгения Пригожина, и три юридических лица в попытках вмешаться в выборы в США.

Подобные обвинения звучали в адрес российских властей и ранее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти обвинения "абсолютно голословными". Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, указывал, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.