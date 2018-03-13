В США завершилось первое расследование о "вмешательстве" России

ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости. Комитет палаты представителей конгресса США по разведке объявил, что завершил расследование о "вмешательстве" России в американские президентские выборы и не нашел свидетельств сговора кампании Дональда Трампа с Москвой.
Лидер демократов в комитете Адам Шифф уже выступил с критикой этого решения, обвинив республиканцев в защите своего президента, но пока не смог предложить ничего другого.
Большинство сговор не увидело
С сенсационным заявлением выступил республиканец Майк Конуэй, который с апреля 2017 года возглавлял работу комитета.
"Мы не нашли свидетельств сговора. Мы обнаружили, может, не очень верные оценки, неуместные встречи, неверные решения об участии в таких встречах… Мы не смогли прийти к тому же выводу, что и ЦРУ, о том, что они (русские — ред.) как-то особенно хотели помочь Трампу", — сказал он.
По его словам, черновой вариант доклада по итогам расследования насчитывает около 150 страниц и будет представлен на рассмотрение членов комитета от Демократической партии во вторник.
"Мы заявим, что была попытка использовать зарубежные источники информации со стороны кампании Клинтон", — сказал конгрессмен.
По данным телеканала Fox News, доклад также содержит 25 рекомендаций конгрессу и исполнительной власти о повышении безопасности выборов, реагировании на кибератаки, прозрачности финансирования предвыборных кампаний.
Расследование было начато в январе 2017 года. По данным газеты The Hill, законодатели ознакомились с 300 тысячами документов, опросили 73 свидетеля, в числе которых — экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Кори Левандовски, экс-советник Трампа Стивен Бэннон, бывшая директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикси, сын президента Дональд Трамп-младший и ряд других близких к Трампу и его кампании людей.
Другие приоритеты
От имени Демократической партии выступил с заявлением ведущий демократ в комитете палаты представителей конгресса США по разведке Адам Шифф.
"Это в любом случае еще одна трагическая веха для этого созыва конгресса. Она представляет собой очередную капитуляцию перед исполнительной властью. Завершая свою контролирующую роль в единственном санкционированном расследовании в нижней палате, (республиканское) большинство поставило интересы защиты президента выше интересов защиты страны", — говорится в заявлении Шиффа.
Он обвинил республиканцев в нежелании вызывать некоторых свидетелей и видеть факты, которые, по мнению Шиффа, могли пролить свет на ситуацию.
Далее он обвинил республиканцев в действиях, направленных на подрыв доверия к ФБР, министерству юстиции, что также якобы мешало расследованию.
"Кто-то скажет, что надо оставить расследование специальному прокурору (Роберту) Мюллеру, раз уж у него есть ресурсы и независимый статус для этого. Но это полностью извращает суть миссии специального прокурора, которая заключается в том, чтобы определить, были ли нарушены законы США и кто должен понести за это ответственность. Не Мюллер должен рассказывать американскому народу, что произошло, это наша работа", — считает Шифф.
"Крик" Трампа
Трамп отреагировал на новость не сразу. Лишь спустя несколько часов он опубликовал посвященную этому запись в Twitter. Она просто констатировала факт, но примечательно то, что сообщение было полностью написано заглавными буквами.
"Комитет палаты представителей после 14 месяцев долгого и скрупулезного расследования не нашел доказательств связей или взаимодействия между Трампом, между кампанией Трампа и Россией в части влияния на президентские выборы-2016", — написал он.
Это расследование российского "вмешательства" не единственное в США. Свое расследование ведет комитет по разведке верхней палаты конгресса. Расследование также ведет независимый специальный прокурор Роберт Мюллер.
Юристы Трампа также хотят ограничить диапазон возможных вопросов, которые, по их мнению, должны быть в основном сосредоточены на увольнении бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна и экс-директора ФБР Джеймса Коми.
В аппарате Мюллера РИА Новости отказались прокомментировать эту информацию.
Ранее спецпрокурор обвинил 13 российских граждан, включая предпринимателя Евгения Пригожина, и три юридических лица в попытках вмешаться в выборы в США.
Подобные обвинения звучали в адрес российских властей и ранее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти обвинения "абсолютно голословными". Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, указывал, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.