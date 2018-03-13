В Китае проект реформ госорганов представили на рассмотрение заксобрания

ПЕКИН, 13 мар — РИА Новости. Проект реформы государственных органов КНР представлен во вторник на рассмотрение главного законодательного органа страны — Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Согласно распространенному во вторник утром проекту реформы, она направлена на модернизацию и улучшение структуры правительства страны, повышение его эффективности и соответствию актуальным нуждам населения страны.

План предусматривает, что новое правительство Китая будет состоять из 26 министерств и комитетов, предлагается создать три новых ведомства – министерство по чрезвычайным ситуациям, министерство по делам ветеранов и министерство природных ресурсов.

Проект также предусматривает, что в Госсовете появится управление по развитию международного сотрудничества, а также управление по миграционным вопросам.

В Пекине с 3 по 20 марта проходит главное внутриполитическое событие года — "две сессии". Сессия главного совещательного органа страны Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета КНР 13-го созыва (с 3 по 15 марта) и сессия законодательного органа — Всекитайского собрания народных представителей (с 5 по 20 марта). В ходе заседаний делегаты должны одобрить ряд новых реформ и предложений, которые в значительной степени повлияют на дальнейшую политическую жизнь страны.