Лавров встретится со спецпосланником из Южной Кореи

ТОКИО, 13 мар — РИА Новости. Спецпредставитель президента Южной Кореи, советник по вопросам безопасности Чон Ый Ён планирует встретиться во вторник в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщили РИА Новости в администрации главы южнокорейского государства.

"На сегодня планируется встреча с главой МИД России", — сказал по телефону собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, визит Чон Ый Ёна в Россию пройдет с 13 по 14 марта, его цель разъяснить Москве позицию Сеула в диалоге с Пхеньяном.

"России необходимо играть конструктивную роль для налаживания диалога на Корейском полуострове", — отметил представитель администрации. Однако, по его словам, он не может раскрыть конкретного содержания нынешних переговоров в Москве.

Что касается посреднической роли России в диалоге КНДР и США, то, по словам собеседника, такой необходимости нет, так как стороны напрямую непосредственно договариваются по этому вопросу.

Чон Ый Ён возглавлял правительственную делегацию Республики Корея в ходе недавнего визита в КНДР, а затем посетил США, где рассказал об итогах этой поездки.

В Пхеньяне на встрече с делегацией из Южной Кореи лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что настроен провести в апреле-мае встречи на высшем уровне с Сеулом и Вашингтоном. Как уже сообщалось, этот вопрос в настоящее время прорабатывается. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин заявил накануне, что предстоящие два месяца станут судьбоносными в истории его страны.

Перед визитом в Россию Чон Ый Ён два дня находился с визитом в Китае.