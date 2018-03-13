Трамп прокомментировал окончание расследования его связей с Россией

ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп "громко" прокомментировал завершение расследования "вмешательства РФ" в американские выборы в нижней палате конгресса, используя исключительно заглавные буквы.
Ранее конгрессмен от республиканцев Майк Конуэй, возглавлявший работу комитета по разведке, заявил, что по итогам расследования они не обнаружили свидетельств наличия сговора между избирательной кампанией Трампа и Россией. Черновой вариант доклада будет представлен демократам во вторник.
Комитеты по разведке обеих палат конгресса США ведут расследование приписываемого России вмешательства в президентские выборы в США и подозреваемого сговора Москвы с предвыборной кампанией победившего на выборах Дональда Трампа, которые опровергают в Белом доме и в Кремле.
Подобные обвинения звучали в адрес российских властей и ранее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти обвинения "абсолютно голословными". Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, указывал, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.