Трамп прокомментировал окончание расследования его связей с Россией

ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп "громко" прокомментировал завершение расследования "вмешательства РФ" в американские выборы в нижней палате конгресса, используя исключительно заглавные буквы.

"Комитет палаты представителей после 14 месяцев долгого и скрупулезного расследования не нашел доказательств связей или взаимодействия между Трампом, между кампанией Трампа и Россией в части влияния на президентские выборы-2016", — написал он в своем Twitter

Ранее конгрессмен от республиканцев Майк Конуэй, возглавлявший работу комитета по разведке, заявил, что по итогам расследования они не обнаружили свидетельств наличия сговора между избирательной кампанией Трампа и Россией. Черновой вариант доклада будет представлен демократам во вторник.

Комитеты по разведке обеих палат конгресса США ведут расследование приписываемого России вмешательства в президентские выборы в США и подозреваемого сговора Москвы с предвыборной кампанией победившего на выборах Дональда Трампа, которые опровергают в Белом доме и в Кремле.

Расследование также ведет независимый специальный прокурор Роберт Мюллер. Ранее он обвинил 13 российских граждан, включая предпринимателя Евгения Пригожина, и три юридических лица в попытках вмешаться в выборы в США.

Подобные обвинения звучали в адрес российских властей и ранее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти обвинения "абсолютно голословными". Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, указывал, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.