Хейли усомнилась в искренности предложения Ким Чен Ына о встрече с Трампом

ООН, 13 мар — РИА Новости. Постпред США при ООН Никки Хейли усомнилась в искренности предложения лидера КНДР Ким Чены Ына о встрече с президентом США Дональдом Трампом.

На прошлой неделе южнокорейская делегация, проводившая встречи в Пхеньяне, посетила Вашингтон и сообщила Белому дому об итогах переговоров с Северной Кореей. Стало известно, что северокорейский лидер Ким Чен Ын предложил президенту США Дональду Трампу встречу, на которую тот согласился.

"Объявление о встрече президента Трампа и северокорейского лидера Кимом — это историческая возможность, которая имеет огромный потенциал для мира. Хотя мы не можем сказать, является ли предложение Кима искренним, мы можем сказать, что эта историческая встреча была бы невозможна без участия международного сообщества в кампании по оказанию максимального давления (на КНДР — ред.), которую начала администрация Трампа, и решимости привлечь Северную Корею к ответственности через принятие в 2017 году трех сильных санкционных резолюций", — говорится в заявлении постпредства США при ООН по итогам встречи в дипмиссии помощника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера с представителями стран-членов Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг КНДР.

Встреча дипломатов состоялась в постпредстве США при ООН в Нью-Йорке. Кроме послов 15 стран-членов СБ, на встрече присутствовали послы Южной Кореи и Японии.

Перед этим Макмастер встретился в штаб-квартире ООН с генеральным секретарем организации Антониу Гутеррешем.

Ранее Белый дом заявил, что Трамп согласился встретиться с Ким Чен Ыном до мая этого года. Место планирующейся встречи пока неизвестно.

Вскоре после объявления о встрече США заявили, что она состоится лишь в том случае, если КНДР предпримет шаги по прекращению своей ядерной и ракетной программ.