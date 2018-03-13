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В Пентагоне рассказали о "российской угрозе" в Европе

03:3713.03.2018
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© Фото : Public domainВоеннослужащий армии США в Германии. Архивное фотоВоеннослужащий армии США в Германии. Архивное фото
© Фото : Public domain

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Россия является основной угрозой, с которой сталкиваются американские силы в Европе, пишет издание National Interest со ссылкой на главнокомандующего силами НАТО в Европе генерала Кертиса Скапаротти.

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Лавров считает бессмысленным разубеждать США в "российской угрозе"
По его словам, российская сторона якобы "продолжает дестабилизировать" региональную безопасность и "игнорировать" нормы международного права, которые обеспечивали мир в Европе с момента окончания Второй мировой войны.

"Нашим стратегическим приоритетом является сдерживание России от последующей агрессии и предотвращение оказания российской стороной негативного влияния на европейских союзников и партнеров США", — сказал Скапаротти.

Генерал констатировал, что американские военные занимаются выработкой различных вариантов по защите европейских государств от "российской агрессии", среди которых имеются сценарии военного противодействия России.

Однако Скапаротти заявил, что военной силы недостаточно для борьбы с "российской угрозой". Он выразил мнение, что американскому правительству необходимо придерживаться единого подхода в вопросе сдерживания России.

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo, File
В НАТО рассказали о росте "российской угрозы" "по всем фронтам"
При этом генерал также подчеркнул, что "российская угроза" выходит за рамки европейского пространства.

"Россия оказывает влияние на Ближний Восток, где ее вмешательство в гражданскую войну в Сирии усилило режим Башара Асада и позволило Ирану распространять свое влияние в регионе Леванта. Российская сторона также все более активно оказывает помощь ближневосточным государствам, укрепляя сотрудничество с Ираном и расширяя свое влияние в Саудовской Аравии, Египте, Ливии и Кипре. Подобные усилия ведут к смене региональной динамики, что негативно сказывается на безопасности Израиля, стабильности в Ливане и интересах США в регионе", — сказал Скапаротти.

Он также добавил, что Россия пытается изменить сложившийся миропорядок в свою пользу.

Ранее американский Конгресс поручил министерствам разработать стратегию по противостоянию "российской угрозе". Москва, в свою очередь, многократно опровергала обвинения о том, что Россия представляет угрозу для стран Запада.

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