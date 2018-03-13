В Мексике создали систему отслеживания "фейковых" новостей

МЕХИКО, 13 мар — РИА Новости. Более 60 СМИ и организаций гражданского общества Мексики создали специальную сеть для отслеживания "фейковых" новостей в ходе предвыборного процесса, сообщила РИА Новости пресс-секретарь организации "Мексиканцы против коррупции и безнаказанности" (MCCI) Хеорхина Алдана.

Всеобщие выборы в Мексике намечены на 1 июля. Ранее советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер заявлял, что США видят первые признаки "российского вмешательства" в эти выборы. Россия неоднократно отвергала подобные обвинения.

"Сеть называется #Verificado 2018, она создана, чтобы противостоять феномену фальшивых, неточных и злонамеренных новостей, чтобы проверять информацию, которая гуляет в интернете и социальных сетях, устанавливать, правдива она или нет", — сказала Алдана. Хэш-тег #Verificado 2018 уже работает в сети Twitter. С его помощью удалось выявить несколько "фейковых" материалов, в частности, о якобы имевшем место заявлении президента Венесуэлы Николаса Мадуро о поддержке кандидата левых сил на выборах в Мексике Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

К своей работе MCCI подключило и такую крупную социальную сеть, как Facebook. По словам Алданы, Facebook будет специально извещать MCCI относительно наиболее социально значимых материалов предвыборной тематики, которые могут получить большой резонанс, с целью их проверки. Также данную инициативу поддержали такие организации, как Google News Lab, Open Society, Oxfam и сеть Twitter.