В США уволили дирижера Ливайна после расследования случаев домогательств

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Метрополитен-опера в Нью-Йорке в понедельник уволила знаменитого дирижера Джеймса Ливайна после расследования выдвинутых в его адрес обвинений в сексуальных домогательствах, говорится в заявлении оперы.

"После рассмотрения результатов тщательного расследования, проведенного внешним советом, которое длилось более трех месяцев, Метрополитен-опера разорвала отношения с Джеймсом Ливайном в качестве музыкального директора и художественного руководителя программы молодых артистов", — отмечается в заявлении.

Также сообщается, что "расследование раскрыло достоверные свидетельства, что Ливайн был замешан в домогательствах до и во время работы в опере" в отношении "уязвимых артистов на ранних стадиях их карьеры, над которыми у Ливайна была власть".

"В свете этих выводов Метрополитен-опера заключает, что дальнейшая работа Ливайна в опере будет некорректна и невозможна", — говорится в заявлении.

Ранее газета New York Times, сообщила о том, что речь идет об инциденте 30-летней давности, подробности которого содержатся в полицейских документах от 2016 года. В них неназванный мужчина заявляет, что Ливайн домогался до него, когда он был еще подростком. По его словам, сексуальный контакт между ними продолжался годами. Впервые он решился рассказать о насилии над собой в 1993 году. Мужчина заявил полиции, что "осознал лишь недавно", что ситуация с Ливайном негативно повлияла на его жизнь. Сам Ливайн обвинения отрицает.

Дирижер Ливайн, которому 74 года, — один из самых известных в США, он являлся музыкальным директором Метрополитен на протяжении последних 40 лет — с 1976 года до конца прошлого сезона. С 2016 года Ливайн стал первым в истории Метрополитен-оперы почетным музыкальным директором в отставке.