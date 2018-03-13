В США уволили дирижера Ливайна после расследования случаев домогательств

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Метрополитен-опера в Нью-Йорке в понедельник уволила знаменитого дирижера Джеймса Ливайна после расследования выдвинутых в его адрес обвинений в сексуальных домогательствах, говорится в заявлении оперы.
Также сообщается, что "расследование раскрыло достоверные свидетельства, что Ливайн был замешан в домогательствах до и во время работы в опере" в отношении "уязвимых артистов на ранних стадиях их карьеры, над которыми у Ливайна была власть".
"В свете этих выводов Метрополитен-опера заключает, что дальнейшая работа Ливайна в опере будет некорректна и невозможна", — говорится в заявлении.
Дирижер Ливайн, которому 74 года, — один из самых известных в США, он являлся музыкальным директором Метрополитен на протяжении последних 40 лет — с 1976 года до конца прошлого сезона. С 2016 года Ливайн стал первым в истории Метрополитен-оперы почетным музыкальным директором в отставке.