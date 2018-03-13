Демократы рассказали о причинах завершения "российского дела"

ВАШИНГТОН, 13 мар — РИА Новости. Республиканское большинство в нижней палате конгресса США, завершив расследование о "вмешательстве" России в американские выборы, стремится защитить президента Дональда Трампа, считает ведущий демократ в комитете палаты представителей конгресса США по разведке Адам Шифф.

Ранее конгрессмен от республиканцев Майк Конуэй, возглавлявший работу комитета, заявил, что по итогам расследования они не обнаружили свидетельств наличия сговора между избирательной кампанией Трампа и Россией. Черновой вариант доклада будет представлен демократам во вторник.

"Это в любом случае еще одна трагическая веха для этого созыва конгресса. Она представляет собой очередную капитуляцию перед исполнительной властью. Завершая свою контролирующую роль в единственном санкционированном расследовании в нижней палате, (республиканское) большинство поставило интересы защиты президента выше интересов защиты страны", — говорится в заявлении Шиффа.

Комитеты по разведке обеих палат конгресса США ведут расследование приписываемого России вмешательства в президентские выборы в США и подозреваемого сговора Москвы с предвыборной кампанией победившего на выборах Дональда Трампа, которые опровергают в Белом доме и в Кремле.

Расследование также ведет независимый специальный прокурор Роберт Мюллер. Ранее он обвинил 13 российских граждан, включая предпринимателя Евгения Пригожина, и три юридических лица в попытках вмешаться в выборы в США.

Подобные обвинения звучали в адрес российских властей и ранее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти обвинения "абсолютно голословными". Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, указывал, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.