Демократы рассказали о причинах завершения "российского дела"

ВАШИНГТОН, 13 мар — РИА Новости. Республиканское большинство в нижней палате конгресса США, завершив расследование о "вмешательстве" России в американские выборы, стремится защитить президента Дональда Трампа, считает ведущий демократ в комитете палаты представителей конгресса США по разведке Адам Шифф.
"Это в любом случае еще одна трагическая веха для этого созыва конгресса. Она представляет собой очередную капитуляцию перед исполнительной властью. Завершая свою контролирующую роль в единственном санкционированном расследовании в нижней палате, (республиканское) большинство поставило интересы защиты президента выше интересов защиты страны", — говорится в заявлении Шиффа.
Расследование также ведет независимый специальный прокурор Роберт Мюллер. Ранее он обвинил 13 российских граждан, включая предпринимателя Евгения Пригожина, и три юридических лица в попытках вмешаться в выборы в США.
Подобные обвинения звучали в адрес российских властей и ранее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти обвинения "абсолютно голословными". Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, указывал, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.