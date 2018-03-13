Тиллерсон обвинил Россию в покушении на Скрипаля

ВАШИНГТОН, 13 мар — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Россию в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
"Для подобного нападения, для попытки убийства частного гражданина на территории суверенного государства, никогда не бывает оправдания, и мы возмущены, что Россия, похоже, вновь демонстрирует подобное поведение. От Украины до Сирии, а теперь и до Великобритании, Россия продолжает быть безответственной силой, несущей нестабильность миру, действующей с открытым пренебрежением к суверенитету других стран и жизни собственных граждан", — заявил Тиллерсон.
Он также дал понять, что заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о возможной причастности России было скоординировано с США.
"Соединенные Штаты были в контакте с нашими союзниками в Соединенном Королевстве перед сегодняшним заявлением. Был в том числе и телефонный звонок между госсекретарем и министром иностранных дел (Великобритании Борисом) Джонсоном. Мы полностью уверены в расследовании Великобритании и ее оценках, что Россия, вероятно, ответственна за нападение с использованием нервно-паралитического газа, которое произошло в Солсбери на прошлой неделе", — сказал Тиллерсон.
В понедельник днем премьер Британии Тереза Мэй заявила, что к отравлению нервно-паралитическим веществом работавшего на британскую разведку экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля "с высокой степенью вероятности" причастно российское государство. Она дала России срок до вечера вторника на предоставление подробных объяснений, в противном случае пообещав ввести в отношении РФ "более серьезные меры", чем раньше. В среду состоится заседание британского Совета по нацбезопасности по "делу Скрипаля", после чего Мэй изложит в парламенте планируемые меры в отношении России.