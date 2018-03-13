ООН, 13 мар — РИА Новости. США продолжат оказывать максимальное давление на КНДР, чтобы добиться денуклеаризации Корейского полуострова, заявил помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер по итогам встречи с представителями стран-членов Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг КНДР.
"Мы намерены продолжать следовать этому курсу. У нас была возможность обсудить с постпредами Совбеза наше общее намерение продолжать кампанию максимального давления. Мы все согласны, что мы оптимистично смотрим на эту возможность, но мы нацелены продолжать кампанию по оказанию максимального давления, пока мы не увидим слова, подкрепленные действиями и реальный прогресс в сторону денуклеаризации", — сказал Макмастер журналистам.
Перед этим Макмастер встретился в штаб-квартире ООН с генеральным секретарем организации Антониу Гутеррешем.
На прошлой неделе южнокорейская делегация, проводившая встречи в Пхеньяне, посетила Вашингтон и сообщила Белому дому об итогах переговоров с Северной Кореей. Стало известно, что северокорейский лидер Ким Чен Ын предложил президенту США Дональду Трампу встречу, на которую тот согласился.