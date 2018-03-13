На Кубе избрали всех депутатов парламента

МЕХИКО, 13 мар – РИА Новости. Все 605 депутатов кубинской Национальной ассамблеи народной власти (парламента) избраны на свои посты по итогам состоявшихся выборов, сообщила в понедельник национальная избирательная комиссия страны.

Среди них – 86-летний глава Госсовета и совета министров Кубы Рауль Кастро, выдвинутый одним из муниципалитетов провинции Сантьяго-де-Куба. По данным портала Granma , в воскресных выборах приняли участие почти 83% от 8,9 миллиона избирателей.

Данные выборы были важны тем, что именно новый созыв парламента 19 апреля на своем первом заседании изберет членов Госсовета Кубы, которые в свою очередь назовут нового главу кубинского государства. Сейчас должность главы Госсовета и совета министров Кубы занимает Рауль Кастро, однако он ранее заявил, что покинет эти посты в апреле.

По оценкам экспертов, пока самым реальным кандидатом на пост нового руководителя Кубы считается Мигель Диас-Канель — 57-летний первый заместитель председателя Госсовета Кубы. Он также вошел в число новых депутатов.