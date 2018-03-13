Палата представителей США не нашла доказательств сговора России и Трампа

ВАШИНГТОН, 13 мар — РИА Новости. Комитет по разведке палаты представителей США не нашел доказательств сговора между избирательной кампанией Дональда Трампа и Россией, сообщает газета The Hill со ссылкой на конгрессмена Майка Конуэя.

"Мы не нашли свидетельств сговора. Мы обнаружили, может, не очень верные оценки, неуместные встречи", — цитирует издание слова конгрессмена.

По его словам, черновой вариант доклада по итогам расследования насчитывает около 150 страниц и будет представлен на рассмотрение членов комитета от Демократической партии во вторник.

"Мы не смогли прийти к тому же выводу, что и ЦРУ, о том, что они (русские — ред.) как-то особенно хотели помочь Трампу", — добавил конгрессмен.

Он не исключил, что представители демократов внесут существенные поправки в документ, который представят республиканцы. В нем тем не менее будет подтверждено, что Россия пыталась внести разногласия в ход президентской гонки в США в 2016 году, отметил Конуэй. По его словам, будет в нем и описание связи между досье на Трампа, собранным бывшим сотрудником британских спецслужб Кристофером Стилом, и кампанией Хиллари Клинтон.

"Мы заявим, что была попытка использовать зарубежные источники информации со стороны кампании Клинтон", — сказал конгрессмен.

На протяжении последнего года показания в комитете давали экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Кори Левандовски, экс-советник Трампа Стивен Бэннон, бывшая директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикси, сын президента Дональд Трамп-младший и ряд других близких к Трампу и его кампании людей.

Комитеты по разведке обеих палат конгресса США ведут расследование приписываемого России вмешательства в президентские выборы в США и подозреваемого сговора Москвы с предвыборной кампанией победившего на выборах Дональда Трампа, которые опровергают в Белом доме и в Кремле.

Расследование также ведет независимый специальный прокурор Роберт Мюллер. Ранее он обвинил 13 российских граждан, включая предпринимателя Евгения Пригожина, и три юридических лица в попытках вмешаться в выборы в США.

Подобные обвинения звучали в адрес российских властей и ранее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти обвинения "абсолютно голословными". Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, указывал, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.