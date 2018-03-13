ВАШИНГТОН, 13 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продлил санкции против Ирана, введенные исполнительными указами президента США в 1995, 2010 и 2012-2013 годах, сообщил Белый дом.

Санкции продлены на год, начиная с 15 марта 2018 года, когда истекает очередной годовой срок их применения. В качестве причин продления санкций названы "действия и политика правительства Ирана, включая разработку баллистических ракет, поддержка международного терроризма и нарушения прав человека".

При этом продолжает действовать режим частичного снятия санкций против Ирана по ядерной программе в соответствии со Всеобъемлющим планом действий между Тегераном и "шестеркой" международных посредников (Россия, КНР, США, Франция, Германия, Великобритания). В январе Трамп принял решение продлить режим частичного снятия санкций в этом аспекте, но заявил, что это продление будет последним.