ВАШИНГТОН, 13 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продлил санкции против Ирана, введенные исполнительными указами президента США в 1995, 2010 и 2012-2013 годах, сообщил Белый дом.
При этом продолжает действовать режим частичного снятия санкций против Ирана по ядерной программе в соответствии со Всеобъемлющим планом действий между Тегераном и "шестеркой" международных посредников (Россия, КНР, США, Франция, Германия, Великобритания). В январе Трамп принял решение продлить режим частичного снятия санкций в этом аспекте, но заявил, что это продление будет последним.