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В мире

Мэй и Макрон договорились о совместном ответе на "российскую агрессию"

Сюжет:
Отравление экс-офицера ГРУ в Британии (130)
00:5613.03.2018
(обновлено: 08:46 13.03.2018)
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© AFP 2018 / Jonathan NackstrandПрезидент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй. Архивное фотоПрезидент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй. Архивное фото
© AFP 2018 / Jonathan Nackstrand

ЛОНДОН, 13 мар – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон договорились продолжать сообща реагировать на "агрессивное поведение России".

Автомобили телеканала RT. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Британские парламентарии призвали ограничить деятельность RT
В понедельник днем Мэй заявила, что к отравлению нервно-паралитическим веществом работавшего на британскую разведку экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля "с высокой степенью вероятности" причастно российское государство. Она дала России срок до вечера вторника на предоставление подробных объяснений, в противном случае пообещав ввести в отношении РФ "более серьезные меры", чем раньше. В среду состоится заседание британского Совета по нацбезопасности по "делу Скрипаля", после чего Мэй изложит в парламенте планируемые меры в отношении России.

"Премьер-министр поговорила с президентом Франции Макроном и рассказала ему о последних новостях в связи с ситуацией вокруг инцидента в Солсбери 4 марта. Она рассказала о заключении, к которому пришло правительство, о том, что с высокой степенью вероятности Россия ответственна за действия против Сергея и Юлии Скрипалей", — говорится в переданном в РИА Новости заявлении представителя офиса британского премьера.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Мэй назвала причины для обвинения России в отравлении Скрипаля
"Они обсудили более широкую картину агрессивного поведения России и сошлись на том, что будет важным реагировать на него сообща с союзниками", — отметил он.

Ранее в МИД РФ назвали заявление Мэй по Скрипалю "цирковым шоу в британском парламенте", указав на начало очередной информационно-политической кампании, основанной на провокации. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Лондон не представил ни одного доказательства или официального запроса в связи с этим делом. Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин посоветовал британцам разобраться с отравлением Скрипаля на месте, перед тем как обсуждать инцидент с Россией.

Оцепление у торгового центра в Солсбери после госпитализации бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. 6 марта 2018
© REUTERS / Toby Melville
Вашингтон отказался утверждать, что за делом Скрипаля стоит Россия
Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.

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В мире
Комментарии
80 пользователей оставили 93 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
dokshin59
Госпожа Мэй своим поведением,как две капли воды,похожа на недавно "гастролирующую" в России журналистку NBC Мегин Келли.Та же болезненная подозрительность,странное поведение и маниакальные вспышки преследования со стороны России.Ничего нового,одни и те же штампы "западной политической шизофрении" и русофобии.Очень скоро Тереза Мэй и Борис Джонсон уйдут с позором в отставку,а британские политики будут оттирать с костюмов что-то неприлично-пахнущее.
02:20
13.03.2018
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Olejeron
По-моему,это они там все очень агрессивные. Скачут и прыгают,как петухи перед дракой,раскудахтались. Прям курятник какой-то...
01:01
13.03.2018
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