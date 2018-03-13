У дипломатов нет данных о выдаче россиянина во Францию, сообщил источник

ПАРИЖ, 13 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Российские дипломаты не получали информации о выдаче Франции россиянина, задержанного в Мюнхене по подозрению в причастности к беспорядкам во время Чемпионата Европы по футболу 2016 года, сообщил РИА Новости источник в дипломатических кругах.

"Мы пока не получали информации, что его привезли", — сказал собеседник РИА Новости.

Ранее французские СМИ сообщили, что в понедельник россиянин был помещен под стражу в городе Марсель на юге Франции.

Гражданин РФ 1986 года рождения был задержан в Мюнхене в конце февраля по запросу французских властей по подозрению в участии в столкновениях болельщиков во время чемпионата Европы по футболу 2016 года во Франции.

По окончании первого матча сборной России на чемпионате Европы против англичан, который состоялся 11 июня 2016 года и завершился со счетом 1:1, на стадионе "Велодром" в Марселе порядка 30 российских болельщиков, прорвав оцепление стюардов, проникли в сектор с английскими фанатами. Впоследствии УЕФА наказал сборную России условной дисквалификацией до конца турнира.

Помимо ситуации, произошедшей на стадионе "Велодром", российские болельщики во время чемпионата Европы во Франции отметились многочисленными стычками с фанатами других команд, однако эти инциденты происходили за пределами спортивных объектов.