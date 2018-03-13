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Шестой самурай: Трамп избавился от еще одного соратника — Тиллерсона

16:5513.03.2018
(обновлено: 17:15 13.03.2018)
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© AP Photo / Carolyn KasterГосударственный секретарь США Рекс ТиллерсонГосударственный секретарь США Рекс Тиллерсон
© AP Photo / Carolyn Kaster

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Президент США Дональд Трамп освободил от должности государственного секретаря Рекса Тиллерсона. На его место назначен Майк Помпео, до этого руководивший Центральным разведывательным управлением. ЦРУ впервые в истории США возглавит женщина — Джина Хэспел. Чем Тиллерсон не устроил Трампа и как может поменяться внешняя политика США — разбиралось РИА Новости.

Новость из твиттера

Американские СМИ сообщили, что президент Трамп попросил Тиллерсона оставить пост госсекретаря еще в пятницу, 9 марта. Причины этого решения главы Белого дома не уточняются.

"Майк Помпео, директор ЦРУ, будет нашим новым государственным секретарем. Он проделает фантастическую работу! Спасибо Рексу Тиллерсону за его службу!" — написал Дональд Трамп в твиттере утром во вторник (по Вашингтону).

Последнее публичное заявление Тиллерсона в качестве госсекретаря касалось ситуации с отравлением в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. После того как британский премьер Тереза Мэй объявила о вероятной причастности к этому инциденту России, глава Госдепа также допустил, что Москва может быть ответственна за отравление в Солсбери и пообещал принять меры.

В чем разногласия с президентом?

Рекс Тиллерсон проработал на посту главы внешнеполитического ведомства США чуть больше года — сенат утвердил его в этой должности 1 февраля 2017-го. А уже через полгода возникли слухи о возможной отставке чиновника. Это было связано с критикой в адрес Тиллерсона со стороны Трампа, который, кроме прочего, заметил, что сожалеет о его назначении госсекретарем. Однако Тиллерсон все слухи опроверг, подчеркнув, что намерен проработать на посту как минимум год.

Более пророссийский, чем Трамп: как утвердили нового госсекретаря США
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
"Более пророссийский, чем Трамп": как утвердили нового госсекретаря США

Новая волна разговоров поднялась в конце ноября и начале декабря. СМИ сообщили, что Трамп готовит отставку Тиллерсона и руководитель аппарата администрации президента Джон Келли уже разработал "переходный план" замены госсекретаря. Эту информацию опровергли и в Белом доме, и в Госдепе.

Разногласия между президентом и госсекретарем возникли по целому ряду вопросов, в которых Тиллерсон занимал более умеренные позиции, чем Трамп. Глава Госдепа высказывался против выхода США из Парижского соглашения по климату и ядерной сделки с Ираном, в период кризиса с Северной Кореей проводил более миролюбивую линию, настаивая на продолжении переговорного процесса с режимом Ким Чен Ына. Кроме того, он считал, что сохранение хороших отношений с европейскими союзниками по НАТО — краеугольный камень внешней политики США.

По всем этим вопросам президент придерживался более радикальной и часто прямо противоположной точки зрения.

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома

В чем суть противостояния госсекретаря и Госдепа

Дополнительным аргументом в пользу отставки Тиллерсона послужил конфликт, в который он вступил со многими сотрудниками своего ведомства. Госсекретарь закрыл отдел по координации санкций и добивался уменьшения бюджета Госдепа почти на треть — за счет сокращения двух тысяч рабочих мест. Увольняя высокопоставленных чиновников, он оставлял освободившиеся места вакантными, в дальнейшем упраздняя их.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© AP Photo / Steve Helber
Новое искушение Тиллерсона: Exxon просится в Россию, несмотря на санкции

Ассоциация американских дипломатов (American Foreign Service Association) ответила мощной кампанией протеста, задействовав резко оппозиционные Трампу демократические СМИ. Госсекретаря обвинили в развале внешнеполитического ведомства и нанесении серьезного ущерба государственным интересам США, поскольку разгон верхушки Госдепа и зияющий "дырами" дипломатический корпус в целом ряде стран неуместны в условиях усиливающейся напряженности в мире.

Какую роль сыграла Иванка Трамп?

Масла в огонь разгорающихся противоречий между президентом и госсекретарем подлила история с дочерью Трампа — Иванкой. Именно ее пригласил на предпринимательский саммит в Индию, проходивший в конце ноября, премьер-министр Нарендра Моди, а Трамп-старший назначил главой делегации. Тиллерсон возмутился, он расценил это как пренебрежение к себе и своему ведомству и отказался отправлять в Нью-Дели кого-либо из высокопоставленных сотрудников Госдепартамента.

Поддерживающие Демократическую партию СМИ подхватили эту новость и развили ее, не преминув уточнить, что Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер де-факто играют все более значимую роль в американской внешней политике, которая, вообще-то, считается исключительной прерогативой государственного секретаря.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Развал команды Трампа: как глава Госдепа "попал в плохую компанию"

После этого как раз и пошла вторая волна слухов о готовящейся замене Тиллерсона. Некоторые источники изданий и телеканалов утверждали, что к его возможной отставке может иметь отношение Джаред Кушнер.

Что изменится?

Еще осенью пресса называла в качестве самого вероятного преемника Тиллерсона директора ЦРУ Майка Помпео. В прошлом кадровый военный, выпускник Вест-Пойнта, он служил кавалеристом в бронетанковой дивизии — в том числе патрулировал Берлинскую стену до падения железного занавеса. Потом занимался бизнесом и политикой — к моменту назначения его главой разведывательного ведомства был членом комитета по разведке палаты представителей.

© AFP 2018 / Jim WatsonМайк Помпео
© AFP 2018 / Jim Watson
Майк Помпео

Помпео называют "самым консервативным консерватором". Он полностью разделяет принцип Трампа "Америка превыше всего" и убежден, что интересы союзников и вообще других стран приниматься во внимание не должны.

В наиболее конфликтных внешнеполитических ситуациях — с КНДР, Ираном — Помпео, скорее всего, не будет играть сдерживающую роль, как Тиллерсон. Не исключено, что политика США при нем станет более жесткой и с союзниками — даже такими важными, как Германия.

© The OSS SocietyКадр из видео The OSS Society с Джиной Хэспел
© The OSS Society
Кадр из видео The OSS Society с Джиной Хэспел

Шестой самурай

Уход Рекса Тиллерсона продолжил череду отставок из команды Дональда Трампа — той, которая помогла ему победить на президентских выборах и с которой он начал свою деятельность в Белом доме.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон в Государственном департаменте США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Потянулись на выход: команда Трампа может лишиться ключевых игроков

Майкл Флинн проработал советником президента по национальной безопасности меньше месяца. Он покинул Белый дом 13 февраля 2017 года, после того, как был вынужден признать, что утаил от руководителей свои контакты с российскими дипломатами.

В июле-августе 2017-го один за другим ушли в отставку пресс-секретарь Шон Спайсер, глава аппарата Райнс Прибус, старший советник Стивен Бэннон, директор по коммуникациям Энтони Скарамуччи.

Как и Флинн, Тиллерсон был в окружении Трампа одним из тех, кто в разное время выступал за улучшение отношений с Россией и отмену антироссийских санкций. Таких "пророссийски настроенных" единомышленников президента в его команде уже почти не осталось.

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В мире
Комментарии
7 пользователей оставили 7 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Рустам Рахматов
Ну цирк в разгаре... Похоже как во времена Ельцина, а я думал в США более сбалансирована власть, и имеется защита от "дурака"
17:14
13.03.2018
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Julia Julia
Поимели трампа по полной программе.
17:31
13.03.2018
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