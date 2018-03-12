Первый президент Украины предложил отстранить Кучму от минских переговоров

КИЕВ, 12 мар – РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук предложил исключить из переговорного процесса в Минске представителя Украины, второго президента Леонида Кучму, а уровень переговоров поднять до глав министерств иностранных дел.

"При всем уважении к Леониду Даниловичу (Кучме — ред.), он не является действующим президентом. Поэтому необходимо поднять уровень должностных лиц хотя бы до уровня министров иностранных дел", — сказал Кравчук в интервью украинскому изданию "Обозреватель", опубликованном в воскресенье на сайте.

По его словам, в переговорном процессе не должны участвовать представители, не имеющие государственных полномочий, а имеющие лишь поручения. Кравчук отметил, что переговоры необходимы, однако в данный момент они не эффективны.

Превый президент Украины считает, что при участии в переговорах в Минске должностных лиц, принимаемые там документы приобретут силу международных, и их можно будет ратифицировать. "Сейчас не существует документа минского формата, который могла бы ратифицировать Верховная Рада Украины", — сказал Кравчук, добавив, что именно по этому в законе о реинтеграции Донбасса нет упоминаний о минских соглашениях.

Также, по его мнению, формат минских переговоров должен быть расширен. "Например, там должно быть не три страны, а 12 стран", — предложил Кравчук.