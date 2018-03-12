В ГД считают, что ситуация со Скрипалем нужна для нагнетания ситуации в РФ

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Ситуация с расследованием в Великобритании отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля используется для нагнетания ситуации в России, в том числе в преддверии президентских выборов, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

В понедельник премьер-министр Тереза Мэй объявила, что "в высокой степени вероятна" причастность РФ к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом. Премьер сообщила, что глава МИД Великобритании Борис Джонсон уведомил посла РФ в Лондоне Александра Яковенко, что у России есть время до вечера вторника, чтобы предоставить детальные объяснения по делу Скрипаля. Она заявила, что если Россия не даст "заслуживающего доверия" ответа, то правительство Великобритании приравняет это к акту незаконного применения силы против Соединенного Королевства.

"Есть несколько информационных поводов, которые используются в последнее время для нагнетании ситуации в России… Ситуация со Скрипалем… активно используется Лондоном для того, чтобы нагнетать ситуацию", — сказал Новиков.

По мнению парламентария, это не лучшим образом отразится на отношениях РФ и Великобритании. "Конечно, этот новый тур обвинений в адрес России будет связываться с проведением президентской предвыборной кампании в нашей стране. С другой стороны, рассчитывать на то, что ситуация после выборов изменится существенным образом, не приходится", — сказал Новиков.

В свою очередь член думского комитета по международным делам Антон Морозов считает эмоциональными заявления Мэй и уверен, что реакция на них должна быть сдержанной.

"Я полагаю, что нужно сдержанно реагировать на эти эмоциональные выступления… Сейчас пока нет никаких доказательств. Химическое вещество, которым был отправлен Скрипаль, точно не установлено. Пока такие скоропалительные заявления я бы считал преждевременными", — сказал РИА Новости Морозов.

Депутат также отметил, что акт незаконного применения силы против государства относится к нормам международного права и его факт необходимо доказать на площадке Совета Безопасности ООН.

"Подобные случаи привязываются к международному праву: обратиться в Совет Безопасности ООН, представить соответствующие доказательства, которые будут потом изучать члены Совбеза, уже после этого можно обоснованно говорить, в случае, если факты подтверждаются, о военной агрессии. Пока это лишь эмоции", — сказал Морозов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обвинения британского премьера "цирковым шоу" и заявила, что это очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации. Президент России Владимир Путин ранее посоветовал британской стороне разобраться с отравлением Скрипаля на месте перед тем, как обсуждать инцидент с Россией.