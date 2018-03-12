Палестина отказалась обсуждать гуманитарный кризис при посредничестве США

РАМАЛЛАХ, 12 мар — РИА Новости. Палестина отказывается принимать участие во встрече доноров, которая пройдет в Вашингтоне при посредничестве США во вторник, заявил советник президента Палестины по международным отношениям и внешнеполитическим вопросам Набиль Шаас в интервью РИА Новости.

Как сообщает телеканал Al-Jazeera , спецпредставитель США по международным переговорам Джейсон Гринблатт заявил, что 13 марта пройдет встреча доноров, посвященная гуманитарному кризису в секторе Газа.

"Мы отказываемся участвовать в конференции доноров из-за нашего отказа от американского посредничества в мирном процессе", — заявил Шаас.

По словам советника президента, Палестина участвовала в конференции доноров в Брюсселе, Берлине, и она готова поехать в любую страну, поддерживающую Газу, однако отказывается приезжать на встречу при посредничестве США. Как отметил Шаас, за конференцией в Вашингтоне кроется отделение Газы от Западного берега путем разговоров о создании республики в Газе.

В начале декабря минувшего года президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины.