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В мире

Порноактриса готова вернуть Трампу деньги "за молчание о связи", пишут СМИ

22:3712.03.2018
(обновлено: 22:39 12.03.2018)
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Порноактриса Сторми Дэниелс (настоящее имя Стефани Клиффорд) обратилась к президенту США Дональду Трампу с предложением вернуть 130 тысяч долларов, полученные в обмен на соглашение о неразглашении ее отношений с ним.

Президент США Дональд Трамп. 13 февраля 2018
© AFP 2018 / Mandel Ngan
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Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник написало, что адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил 130 тысяч долларов Клиффорд, известной под псевдонимом Неистовая Дэниэлс (Stormy Daniels) в рамках соглашения о неразглашении ее связи с президентом, в Белом доме эту информацию опровергли. Позже Коэн заявил, что заплатил Клиффорд, не сообщив, с какой целью был сделан платеж.

Согласно переданному адвокатам Трампа письму, которое представители порноактрисы также прислали в СМИ, она предлагает осуществить перевод 130 тысяч долларов Трампу до 16 марта. Возвращение полученной за молчание суммы "позволит ей открыто говорить об имевших место ранее отношениях с президентом и попытках заставить ее молчать, а также даст право использовать и публиковать имеющиеся у нее текстовые сообщения, фотографии и/или видеозаписи, касающиеся президента, без страха возмездия или привлечения ее к ответственности за принесенный ущерб", цитирует документ The New York Times.

Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп
© AP Photo / Susan Walsh
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Как заявил в письме адвокат порноактрисы Майкл Авенатти, Неистовая Дэниэлс надеется рассказать правду, чтобы американцы сами могли сделать выводы.

Ранее сообщалось, что отношения между актрисой и Трампом завязались спустя год после его женитьбы на Меланье Трамп в 2006 году. Порноактриса сначала опровергла сообщения о своей связи с Трампом. Однако затем стало известно, что Клиффорд подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса, в котором заявила, что заключенное ею соглашение о неразглашении информации о связи с Трампом недействительно. В этом же иске она сообщила о том, что связь с Трампом у нее была в 2006-2007 годах.

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Справедливый
Никак Трампа в покое не оставят. Что поделать - несистемный игрок. А порноактриса - ну, что с нее взять? Вместо ума сами знаете, что...
23:07
12.03.2018
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Михаил Семенов
Упс)))
22:50
12.03.2018
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polesskirobinzon
Кто-то предложил больше. Ничего личного, просто бизнес.
22:49
12.03.2018
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