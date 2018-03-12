Порноактриса готова вернуть Трампу деньги "за молчание о связи", пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Порноактриса Сторми Дэниелс (настоящее имя Стефани Клиффорд) обратилась к президенту США Дональду Трампу с предложением вернуть 130 тысяч долларов, полученные в обмен на соглашение о неразглашении ее отношений с ним.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник написало, что адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил 130 тысяч долларов Клиффорд, известной под псевдонимом Неистовая Дэниэлс (Stormy Daniels) в рамках соглашения о неразглашении ее связи с президентом, в Белом доме эту информацию опровергли. Позже Коэн заявил, что заплатил Клиффорд, не сообщив, с какой целью был сделан платеж.

Согласно переданному адвокатам Трампа письму, которое представители порноактрисы также прислали в СМИ, она предлагает осуществить перевод 130 тысяч долларов Трампу до 16 марта. Возвращение полученной за молчание суммы "позволит ей открыто говорить об имевших место ранее отношениях с президентом и попытках заставить ее молчать, а также даст право использовать и публиковать имеющиеся у нее текстовые сообщения, фотографии и/или видеозаписи, касающиеся президента, без страха возмездия или привлечения ее к ответственности за принесенный ущерб", цитирует документ The New York Times.

Как заявил в письме адвокат порноактрисы Майкл Авенатти, Неистовая Дэниэлс надеется рассказать правду, чтобы американцы сами могли сделать выводы.

Ранее сообщалось, что отношения между актрисой и Трампом завязались спустя год после его женитьбы на Меланье Трамп в 2006 году. Порноактриса сначала опровергла сообщения о своей связи с Трампом. Однако затем стало известно, что Клиффорд подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса, в котором заявила, что заключенное ею соглашение о неразглашении информации о связи с Трампом недействительно. В этом же иске она сообщила о том, что связь с Трампом у нее была в 2006-2007 годах.