Мэй назвала причины для обвинения России в отравлении Скрипаля

ЛОНДОН, 12 мар – РИА Новости, Мария Табак. Вывод британских властей о "высокой вероятности" причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом был сделан на основании ряда факторов, заявила, выступая в парламенте Великобритании, премьер-министр страны Тереза Мэй.

По ее словам, выводы о высокой вероятности причастности России к отравлению сделаны на основе идентификации данного вещества ведущими экспертами в военной научно-технической лаборатории в Портон-Даун, сведений о том, что Россия ранее производила это вещество и до сих пор может это делать и предположения британских властей о том, что в некоторых перебежчиках Россия якобы видит "оправданные мишени для убийства".

"Сейчас ясно, что господин Скрипаль и его дочь были отравлены используемым в военных целях отравляющим нервно-паралитическим веществом типа, созданного в России", — сказала Мэй.

Британская полиция 5 марта сообщила, что два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. Позднее глава МИД Британии Борис Джонсон подтвердил, что речь идет о Скрипале и его дочери Юлии.

Скотланд-Ярд 7 марта сообщил, что была "попытка убийства с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества". Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.

Полиция Уилтшира ранее подтвердила, что от отравления нервно-паралитическим веществом также пострадал полицейский Ник Бейли.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления британского премьера "цирковым шоу" и заявила, что это очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации. Президент России Владимир Путин ранее посоветовал британской стороне разобраться с отравлением Скрипаля на месте перед тем, как обсуждать инцидент с Россией.