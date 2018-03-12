Мэй назвала причины для обвинения России в отравлении Скрипаля

ЛОНДОН, 12 мар – РИА Новости, Мария Табак. Вывод британских властей о "высокой вероятности" причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом был сделан на основании ряда факторов, заявила, выступая в парламенте Великобритании, премьер-министр страны Тереза Мэй.
"Сейчас ясно, что господин Скрипаль и его дочь были отравлены используемым в военных целях отравляющим нервно-паралитическим веществом типа, созданного в России", — сказала Мэй.
Скотланд-Ярд 7 марта сообщил, что была "попытка убийства с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества". Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления британского премьера "цирковым шоу" и заявила, что это очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации. Президент России Владимир Путин ранее посоветовал британской стороне разобраться с отравлением Скрипаля на месте перед тем, как обсуждать инцидент с Россией.