МИД Турции вызвал посла Германии в связи с нападениями на мечети

АНКАРА, 12 мар — РИА Новости, Алёна Палажченко. Посол Германии в Анкаре Мартин Эрдманн был вызван в понедельник в МИД Турции в связи с нападениями на мечети в ФРГ, заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

Как ранее сообщили немецкие СМИ, в пятницу в городе Лауффен-ам-Неккар в земле Баден-Вюртемберг на юго-западе ФРГ неизвестные подожгли мечеть. Аналогичный случай произошел в ночь на воскресенье в районе Райниккендорф на севере Берлина, где было осуществлен поджог здания мечети и турецкого культурного центра

"Мы наблюдаем, как в ФРГ исламофобы и члены РПК (запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана) нападают на мечети, на наших граждан. Мы очень обеспокоены этим. Сегодня посол ФРГ в Анкаре был вызван в МИД Турции, где ему была передана нота и сделаны необходимые предупреждения", — сказал Боздаг журналистам.

По его словам, Анкара просит правительство ФРГ принять меры для защиты турецких граждан, проживающих в ФРГ.

"Немецкие власти должны защитить наших граждан, находящихся в Германии, это их ответственность. Мы говорим немецкому правительству, что поймать и наказать этих зачинщиков – их долг. И хотя нам отвечают, что меры принимаются, мы видим, что это не так", — добавил турецкий политик.