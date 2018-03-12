Юрист: Лондону стоит расследовать дело Скрипаля, а не строить домыслы

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Великобритании стоит сосредоточиться на расследовании отравления работавшего на британские спецслужбы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, а не построении популистских домыслов, считает руководитель уголовной практики юридической компании BMS Law Firm Тимур Хутов.
"Официальным лицам Великобритании сейчас стоит сосредоточиться на расследовании и поиске объективных фактов, а не построении популистских домыслов. Если не будет убедительно доказана причастность России, руководство Великобритании будет выглядеть бледно", — сказал РИА Новости Хутов.
"С таким же успехом можно обвинять нашу страну во всех конфликтах, в которых фигурирует автомат Калашникова — ведь он тоже разработан в России", — отметил юрист.
Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.