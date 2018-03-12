Премьер Канады против привязки пошлин США на металлы к переговорам по НАФТА

ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Премьер Канады Джастин Трюдо против увязывания импортных пошлин США на сталь и алюминий с переговорами по условиям Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА).

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия — 25% и 10% соответственно. В отношении Мексики и Канады пошлины не будут действовать, пока с ними ведутся переговоры по НАФТА, а в случае успеха переговоров пошлины на сталь и алюминий для этих двух стран будут отменены вообще.

"Мы не увязываем вместе пошлины (США на металлы) и переговоры по НАФТА, но мы были бы рады продвигаться вперед в этих переговорах", — заявил Трюдо в интервью телеканалу CNBC. США являются для Канады главным рынком импорта алюминия и стали.

США, Канада и Мексика с 2017 года ведут переговоры по актуализации Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА), которую Трамп считает невыгодной для США и из которой он неоднократно грозил выйти.