СМИ сообщили об инциденте при переносе радиоактивных отходов на АЭС в Литве

ВИЛЬНЮС, 12 мар — РИА Новости. Инцидент при переносе радиоактивных отходов, который не был предан гласности, произошел на Игналинской АЭС в Литве в конце 2017 года, сообщил в понедельник портал 15min.

"Тридцать первого декабря прошлого года при проведении "горячих" испытаний, когда из старых хранилищ радиоактивные вещества переносятся в новое хранилище, выяснилось, что радиоактивные вещества чрезмерно загрязнены. Инцидент при переносе радиоактивных отходов на Игналинской атомной станции не был предан гласности", — отмечает портал.

По данным источника портала, если бы отходы из реакторов были погружены в контейнеры, как планировалось ранее, могла произойти "определенная реакция". Как заявила в интервью изданию представитель ИАЭС Инна Даукшене, в ходе испытаний "имели место определенные неполадки", в связи с чем испытания были прекращены.

Портал отмечает, что оборудовала хранилище и предоставила контейнеры компания Nukem Technologies. По информации издания, об инциденте проинформированы Еврокомиссия и Европейский банк реконструкции и развития, который финансирует вывод из эксплуатации Игналинской АЭС. В понедельник в связи с инцидентом было проведено срочное совещание руководства АЭС, отмечается в сообщении.

В декабре минувшего года правительство Литвы утвердило обновленный межведомственный план по выводу из эксплуатации Игналинской АЭС. Предусматривается, что в 2018 году Игналинская АЭС завершит строительство комплекса по хранению твердых радиоактивных отходов и краткосрочных отходов низкого радиоактивного уровня, а также приступит к постройке хранилища краткосрочных и средних радиоактивных отходов. Полное завершение работ по закрытию Игналинской АЭС ожидается к 2038 году.