СМИ: конгресс США завершил опрос свидетелей по "российскому делу"

ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Комитет по разведке палаты представителей США завершил допрос свидетелей по делу о так называемом "российском вмешательстве", сообщает телеканал CNN.

По данным канала, позднее в понедельник члены комитета могут заявить об этом официально. Ожидается, что на следующем этапе расследования члены комитета сообщат, к каким выводам пришли после общения со свидетелями.

На протяжении последнего года показания в комитете давали экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Кори Левандовски, экс-советник Трампа Стивен Бэннон, бывшая директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикси, сын президента Дональд Трамп-младший и ряд других близких к Трампу и его кампании людей.

Комитеты по разведке обеих палат конгресса США ведут расследование приписываемого России вмешательства в президентские выборы в США и подозреваемого сговора Москвы с предвыборной кампанией победившего на выборах Дональда Трампа, которые опровергают в Белом доме и в Кремле.

Расследование также ведет независимый специальный прокурор Роберт Мюллер. Ранее он обвинил 13 российских граждан, включая предпринимателя Евгения Пригожина, и три юридических лица в попытках вмешаться в выборы в США.

Подобные обвинения звучали в адрес российских властей и ранее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти обвинения "абсолютно голословными". Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, указывал, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.