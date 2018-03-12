На Украине приостановили расследование дела против Саакашвили

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины приостановила досудебное расследование дела против экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в связи с направлением запроса в Нидерланды о предоставлении международно-правовой помощи, сообщила РИА Новости пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Ранее заместитель генпрокурора Евгений Енин сообщил, что ГП Украины направила запрос в Нидерланды, где сейчас находится Саакашвили, в котором просит получить образцы его голоса для расследования уголовного дела.

"В ходе досудебного расследования уголовного дела компетентным органам Нидерландов направлен запрос о предоставлении международной правовой помощи для выполнения процессуальных и следовательских действий при участии подозреваемого Михаила Саакашвили. В связи с чем указанное уголовное производство остановлено… до получения результатов международной правовой помощи", — сказала Сарган.

Ранее украинские следователи неоднократно пытались взять у Саакашвили образцы голоса, однако политик отказался. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности, бизнесменом Сергеем Курченко. Они направлены на свержение государственной власти в стране. Луценко показал на пресс-конференции и в парламенте записи якобы телефонных разговоров, где фигурируют Саакашвили, Курченко и другие. Саакашвили назвал эти обвинения ложными. В прокуратуре заявили, что экспертиза подтвердила подлинность голосов Саакашвили и Курченко на записях.

Власти Украины в феврале выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. Позже Саакашвили приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в Евросоюзе. Пограничная служба Украины запретила ему въезд в страну до 2021 года. Защита Саакашвили подала в полицию заявление о похищении и незаконном выдворении политика.