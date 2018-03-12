На Украине приостановили расследование дела против Саакашвили

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины приостановила досудебное расследование дела против экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в связи с направлением запроса в Нидерланды о предоставлении международно-правовой помощи, сообщила РИА Новости пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
"В ходе досудебного расследования уголовного дела компетентным органам Нидерландов направлен запрос о предоставлении международной правовой помощи для выполнения процессуальных и следовательских действий при участии подозреваемого Михаила Саакашвили. В связи с чем указанное уголовное производство остановлено… до получения результатов международной правовой помощи", — сказала Сарган.
Власти Украины в феврале выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. Позже Саакашвили приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в Евросоюзе. Пограничная служба Украины запретила ему въезд в страну до 2021 года. Защита Саакашвили подала в полицию заявление о похищении и незаконном выдворении политика.