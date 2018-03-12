Путин обсудил с наследным принцем Абу-Даби безопасность на Ближнем Востоке

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном вопросы взаимодействия для обеспечения стабильности и безопасности на Ближнем Востоке, сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.
Как подчеркнула пресс-служба Кремля, была отмечена высокая динамика развития связей в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
"Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем наращивании всего комплекса двустороннего взаимодействия, тесной координации в интересах обеспечения стабильности и безопасности в регионе Персидского залива и на Ближнем Востоке в целом", — сообщает Кремль.
Путин также поздравил Мухаммеда Аль Нахайяна с прошедшим днем рождения.