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В мире

Источник: Британия ждет ответа РФ на обвинения по делу Скрипаля до среды

Сюжет:
Отравление экс-офицера ГРУ в Британии (118)
21:4912.03.2018
(обновлено: 21:50 12.03.2018)
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© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фотоФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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ЛОНДОН, 12 мар — РИА Новости, Денис Ворошилов. Предоставленный России для ответа на обвинения в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергей Скипаля и его дочери Юлии срок истекает в полночь на среду, уточнил РИА Новости источник, близкий к канцелярии правительства Соединенного Королевства.

Члены аварийных служб в защитных костюмах работают на London Road Cemetery в Солсбери, Великобритания. 10 марта 2018
© REUTERS / Peter Nicholls
Мэй заявила, что Скрипаля отравили разработанным в России веществом
Ранее премьер Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери. Мэй заявила, что о нормальных отношениях с Россией заявила, что до среды ожидает ответа Москвы. Ранее президент России Владимир Путин посоветовал британцам разобраться с отравлением Скрипаля на месте, прежде чем обсуждать с Россией.

"Дэдлайн до истечения вторника, то есть до 00.00 среды. Затем, в среду, состоится заседание национального комитета по безопасности, на котором и будут определены ответные меры… Да, меры будет определять комитет", — сказал собеседник.

При этом он не исключил, что британский совбез может собраться и в четверг, точная дата зависит от графика премьера.

После заседания комитета Мэй выступит в парламенте, где объявит об ответных мерах.

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В мире
Комментарии
23 пользователя оставили 23 комментария
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vadimbelomor
Очередное шоу цирка лилипутов.
22:35
12.03.2018
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A0358
Как им нравится ставить условия!Наверное уже сами себя боятся.
22:32
12.03.2018
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Андрей Егоров
Личное моё мнение таково.
Созвать комитет не дожидаясь пока пошлют, и самим под председательством Терезы с флагом в руках и барабаном на шее выдвигаться в сад!
22:27
12.03.2018
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lunvan
Ну ответ будет, примерно такой - это не мы, сами виноваты, это вы специально сами его отравили, чтобы нас подставить, у нас есть "Кинжал" и "Сармат", и вообще мы можем весь мир разнести в радиоактивный пепел.
22:26
12.03.2018
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Лука-Лукич Хлопов
Ну слава богу, а то мы уж тут подумали что скотланд ярд и впрямь взялся расследовать. Но теперь все нормально, виновные назначены - можете расслабиться...
22:26
12.03.2018
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a-rtv
"Мэй заявила, что о нормальных отношениях с Россией заявила, что до среды ожидает ответа Москвы."
Когда балаболы вместо журналистов.
22:20
12.03.2018
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tatyana.ch.1957
Да что ж такое! Почему все наши предатели мрут как мухи именно у вас в Великобритании? И как же вам хочется, чтобы мы их травили.... Зачем?! Вы и сами хорошо с этим справляетесь!
22:18
12.03.2018
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Сергей Свой
Всегда говорил и буду - GB извечный враг России во все времена ! Они принесли России больше вреда чем турки и всякие там монголо-татары. Нет Сталина для "нашего ответа Чемберлену" ... Не знакомым с сей картиной - "гугл в помощь" .
22:17
12.03.2018
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altoz82vl
Мы ждём ответа на вопрос, когда вы прекратите ваши подлые английские провокации; "англичанка гадит" актуально и поныне.
22:14
12.03.2018
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sinyugin1972
Англосаксы совсем ох, надо их надо послать далеко и на долго, ультимат ставить надумали.
22:14
12.03.2018
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rotenberg_03
Бред. Зачем ждать? Давайте я сразу вам отвечу за Путина: "ихтамнет".
22:14
12.03.2018
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chile72
Кто-нибудь,передайте старушке сходить к врачу!!!
22:13
12.03.2018
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Александр Лебедев
А в среду что, приедет и по попке ататашек нашлёпает?
боюсь-боюсь-боюсь!..
22:12
12.03.2018
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Елена Коновалова
а) Знать ничего не знаем!
б) Какие ваши доказательства?!
в) Сам дурак!
В среду узнаем, как это звучит у дипломатов
22:11
12.03.2018
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Adelina Kaz
Будут в ответ кого-то отравлять?
22:11
12.03.2018
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Владимир Семёныч
То есть они до среды ожидают ответных обвинений?
22:10
12.03.2018
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Владимир Белогорский
Эти наглые англосаксы ещё вздумали угрожать России?! Огребут ведь...
22:05
12.03.2018
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Иван Петров
А вагон краковской колбасы Вам не прислать в доказательства?
22:04
12.03.2018
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masha_kupina
И какого ответа они ждут, какой смысл яриться и ножками топать?
Ну ответят им - "невиноватые мы, он сам отравился", что они делать будут с выдранными волосами и сорванными голосами?
22:03
12.03.2018
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Александр Васильевич
"Ранее премьер Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери."--- Это наглая ложь "писателя" - Мэй НЕ обвиняла Россию, она только спрашивает, контролирует ли Россия свою разработку ОВ Новичок?
21:59
12.03.2018
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Quantotempo65
Вот ответные меры.. Отправьте назад в Россию всех пригретых на английской груди воров и казнокрадов!
21:59
12.03.2018
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Юрий Ананасов
Надо как в Госдепе, сморозить шуточку с хитрым е... лицом и проигнорировать британские вскукареки.
21:59
12.03.2018
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Максим Солдусов
Британии уже все ответили, про цирк в парламенте. Будут угрожать войной, наш президент ясно дал понять. Ответ будет мгновенный.
21:54
12.03.2018
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