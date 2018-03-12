Источник: Британия ждет ответа РФ на обвинения по делу Скрипаля до среды

ЛОНДОН, 12 мар — РИА Новости, Денис Ворошилов. Предоставленный России для ответа на обвинения в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергей Скипаля и его дочери Юлии срок истекает в полночь на среду, уточнил РИА Новости источник, близкий к канцелярии правительства Соединенного Королевства.

Ранее премьер Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери. Мэй заявила, что о нормальных отношениях с Россией заявила, что до среды ожидает ответа Москвы. Ранее президент России Владимир Путин посоветовал британцам разобраться с отравлением Скрипаля на месте, прежде чем обсуждать с Россией.

"Дэдлайн до истечения вторника, то есть до 00.00 среды. Затем, в среду, состоится заседание национального комитета по безопасности, на котором и будут определены ответные меры… Да, меры будет определять комитет", — сказал собеседник.

При этом он не исключил, что британский совбез может собраться и в четверг, точная дата зависит от графика премьера.

После заседания комитета Мэй выступит в парламенте, где объявит об ответных мерах.